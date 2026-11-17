La Selección Nacional de Guatemala perdió ante Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf y quedó fuera del Final Four, pero todavía mantiene viva la posibilidad de disputar la Copa Oro 2027.

El combinado guatemalteco tendrá una nueva oportunidad de conseguir su clasificación en la fase preliminar del torneo regional, programada para marzo del próximo año.

Esta ronda contará con 14 selecciones que competirán por los últimos siete boletos disponibles para completar los 16 participantes de la Copa Oro.

La competencia se desarrollará mediante siete series de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada enfrentamiento, según el marcador global, obtendrán su clasificación.

Para Guatemala, la derrota frente a Canadá representa un cambio de escenario: ya no podrá pelear por el título de la Liga de Naciones ni por uno de los cuatro boletos directos a la Copa Oro que otorgan los cuartos de final, pero sí aseguró su participación en la fase preliminar como uno de los cuatro equipos que perdieron esa instancia de la Liga A.

¿Cómo se jugará la fase preliminar?

Los 14 participantes saldrán de tres vías de clasificación. Ocho plazas corresponderán a la Liga A: los cuatro equipos que pierdan los cuartos de final y las selecciones que terminen en el tercer y cuarto lugar de sus respectivos grupos. A ellos se sumarán los dos mejores segundos lugares de la Liga B y los cuatro ganadores del Play-In entre las Ligas A y C.

Los emparejamientos se establecerán de acuerdo con el ranking de selecciones de la Concacaf. El equipo mejor ubicado enfrentará al de menor clasificación, el segundo al penúltimo y así sucesivamente, hasta completar las siete series. Además, las selecciones con mejor posición en el escalafón tendrán la ventaja de disputar el partido de vuelta en condición de local.

De esta manera, Guatemala tendrá que esperar el cierre de las demás instancias de clasificación y la definición del ranking para conocer a su rival en marzo de 2027. La Selección Nacional buscará superar esa última eliminatoria para asegurar su presencia en la Copa Oro, que se disputará entre junio y julio del próximo año y contará con Arabia Saudita como invitada.