La Selección Nacional de Guatemala cerró su actividad en el 2026 tras quedar eliminada en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Canadá, en una serie de ida y vuelta que le impidió alcanzar por primera vez el Final Four del torneo y conseguir su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Luis Fernando Tena ya tiene definido su primer compromiso para el próximo año. Al igual que en enero de 2026, cuando enfrentó a Canadá en un encuentro amistoso, la Bicolor abrirá su calendario de 2027 con un partido de preparación ante una de las principales potencias de la región.

El rival será México, la selección más ganadora de la Copa Oro y uno de los equipos de mayor trayectoria en Concacaf. Además, se trata de un adversario histórico para Guatemala, con el que ha disputado más de 30 encuentros a lo largo de los años.

Aunque los resultados han favorecido mayoritariamente al combinado mexicano, la rivalidad deportiva entre ambas selecciones añade un atractivo especial a cada enfrentamiento.

¿Cuándo jugarán Guatemala y México?

Directivos de la Federación de Futbol de Guatemala (Fedefut) confirmaron a Prensa Libre que la Bicolor enfrentará a México el domingo 31 de enero de 2027, en un partido amistoso que se disputará en el estado de Texas, Estados Unidos.

Por el momento, las autoridades federativas indicaron que todavía no se han definido el horario ni el estadio que albergará el encuentro. Estos detalles serán anunciados posteriormente por los organizadores.

El compromiso marcará el inicio de la actividad de Guatemala en 2027 y representará una prueba importante para el equipo de Luis Fernando Tena.

Enfrentar a un rival de la jerarquía de México permitirá al cuerpo técnico evaluar jugadores, realizar ajustes tácticos y preparar al plantel para los compromisos oficiales que disputará durante los meses siguientes.

Guatemala se prepara para las preliminares de la Copa Oro 2027

El amistoso también formará parte de la preparación para las preliminares de la Copa Oro 2027, programadas para marzo, en las que Guatemala enfrentará a República Dominicana por uno de los boletos disponibles para el campeonato regional.

La Copa Oro se disputará entre junio y julio de 2027, por lo que la Bicolor tendrá como principal objetivo asegurar su clasificación y mantener la continuidad de sus participaciones recientes en el torneo.

Después de quedar eliminada frente a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones y perder la oportunidad de obtener el pase directo, Guatemala deberá superar la fase preliminar para conseguir su boleto.

Por ello, el enfrentamiento contra México adquiere una relevancia especial. Más allá de tratarse de un amistoso, será una oportunidad para medir el nivel competitivo de Guatemala, corregir aspectos de su funcionamiento y comenzar el año con la mirada puesta en su principal objetivo: clasificar a la Copa Oro 2027.