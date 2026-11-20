La Selección Nacional de Guatemala acumula diferentes procesos y cambios de entrenador en las últimas dos décadas, pero mantiene pendiente su primera clasificación a una Copa del Mundo. En ese recorrido, el mexicano Luis Fernando Tena está cerca de cumplir cinco años al frente de la Bicolor, una etapa que ha tenido continuidad, eliminaciones y resultados irregulares, con el reto de mantener viva la ilusión de llegar al Mundial de 2030.

El próximo 9 de diciembre se cumplirán cinco años desde que Tena fue presentado oficialmente como seleccionador nacional. Durante ese período ha dirigido 69 encuentros, una cifra que lo convierte en uno de los técnicos con mayor continuidad en la historia reciente del combinado guatemalteco.

Su llegada se produjo después de la salida de Amarini Villatoro, quien estuvo al frente de Guatemala entre 2019 y 2021. Durante su gestión dirigió 23 partidos, con 14 victorias, seis empates y tres derrotas. La Selección anotó 67 goles y recibió 19, además de conseguir el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Posteriormente, Rafael Loredo asumió de manera interina durante la Copa Oro, antes de que la Federación Nacional de Futbol apostara por Tena para encabezar un nuevo proyecto.

La eliminación rumbo a 2026, otro golpe para Guatemala

Con el entrenador mexicano, la Selección volvió a concentrar sus esfuerzos en alcanzar la primera clasificación mundialista de su historia. No obstante, el objetivo volvió a quedar pendiente el 13 de noviembre de 2025, cuando Guatemala perdió 2-3 frente a Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Ese resultado dejó a la Bicolor sin posibilidades de avanzar a la Copa del Mundo de 2026 ni al repechaje. Guatemala terminó tercera del Grupo A, mientras Panamá y Surinam finalizaron al frente de la clasificación, ambos con nueve puntos.

La eliminación representó otro golpe para el futbol nacional y uno de los momentos determinantes de la gestión de Tena. La Selección había alimentado la expectativa durante el camino eliminatorio, pero no logró sostener sus aspiraciones hasta la última jornada.

Los resultados de 2026 aumentan el desafío

Después de quedar fuera del Mundial, Guatemala afrontó un año complicado en cuanto a resultados. En sus diez encuentros disputados durante 2026, seis oficiales y cuatro amistosos, registró dos victorias, un empate y siete derrotas, con 13 goles anotados y 24 recibidos.

En la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, la Bicolor consiguió dos triunfos como local: 6-0 frente a El Salvador y 1-0 ante Surinam. También empató sin goles en Paramaribo, perdió 3-2 contra Jamaica y sufrió dos derrotas frente a Canadá en los cuartos de final, por marcadores de 3-2 y 4-1.

En los seis compromisos oficiales anotó 12 goles y recibió 10. A ese balance se sumaron cuatro derrotas en amistosos internacionales: 1-0 frente a Canadá, 7-0 contra Argelia, 3-1 ante República Checa y 3-0 frente a Ecuador.

En esos partidos de preparación, Guatemala únicamente consiguió un gol y recibió 14. El balance general de siete derrotas en diez encuentros refleja las dificultades que ha tenido el equipo para encontrar regularidad.

Una historia de cambios en el banquillo

La continuidad de Tena contrasta con los diferentes entrenadores que han pasado por la Selección durante las últimas décadas. Entre ellos figuran Wálter Claverí, Iván Sopegno, Éver Hugo Almeida, Benjamín Monterroso, Ramón Maradiaga y Hernán Darío Gómez, además de otros técnicos que asumieron de manera interina.

Los constantes cambios han acompañado la búsqueda de estabilidad y resultados, pero ninguno de esos procesos ha conseguido llevar a Guatemala a su primera Copa del Mundo. En ese contexto, la etapa del mexicano representa una apuesta por mantener un proyecto durante varios años, aunque la clasificación continúa siendo la principal deuda.

El recorrido también se refleja en el ranquin de la FIFA. Guatemala alcanzó su mejor ubicación histórica el 15 de agosto de 2006, cuando ocupó el puesto 50 con 582 puntos. En ese momento era la cuarta selección de Concacaf, detrás de México, Estados Unidos y Costa Rica, durante el camino hacia el Mundial de Alemania 2006.

En contraste, su peor posición fue el puesto 163, registrado en noviembre de 1995. La Bicolor volvió a ubicarse entre las primeras 100 selecciones del mundo en julio de 2025, después de permanecer ocho años fuera de ese grupo. La suspensión impuesta a la Federación por la FIFA en 2016 y la posterior inactividad del combinado nacional influyeron en ese retroceso.

El Mundial de 2030, el próximo gran objetivo

Guatemala está afiliada a la FIFA desde 1946 y disputó su primera eliminatoria mundialista rumbo a Suecia 1958. Desde entonces, la clasificación a una Copa del Mundo se ha convertido en una aspiración que distintas generaciones de futbolistas y entrenadores han intentado alcanzar sin éxito.

Ahora, con cinco años de trabajo al frente de la Bicolor, Tena tiene el desafío de reconstruir el camino después de la eliminación rumbo a 2026 y de los resultados adversos registrados durante este año.

La continuidad del seleccionador mexicano representa una diferencia frente a otros procesos, pero el reto sigue siendo el mismo: convertir el trabajo en resultados y mantener vigente la ilusión de que Guatemala consiga, por primera vez, un boleto a una Copa del Mundo, con la mirada puesta en 2030.