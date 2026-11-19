El gimnasta guatemalteco Jorge Vega confirmó su participación en la Voronin Cup 2026, una tradicional competencia internacional de gimnasia artística que se disputará el 24 y 25 de noviembre en Rusia. El atleta recibió una invitación de la Federación de Gimnasia de ese país y tendrá una nueva oportunidad de representar a Guatemala en el extranjero.

Vega competirá en los aparatos de suelo y salto, con el objetivo de avanzar a las finales de una prueba que reúne a deportistas de diferentes países. Aunque todavía está pendiente la confirmación oficial de las delegaciones participantes, el guatemalteco mencionó que habitualmente asisten representantes de Armenia, Kazajistán, Turkmenistán, Alemania, Rusia, Uzbekistán y Bielorrusia, entre otros.

"Es una oportunidad única, que se da luego de un año bendecido por Dios, lleno de resultados positivos", expresó el gimnasta, quien llega a esta competencia después de una temporada destacada en el ámbito internacional.

Entre sus principales resultados de 2026 figuran la medalla de oro en suelo en el Campeonato Panamericano de Gimnasia, disputado en Río de Janeiro, Brasil, y las dos preseas doradas que conquistó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana. A esos logros se suma su incorporación al Spartak-Moscú, equipo con el que clasificó a la final de la Liga Premier de Gimnasia de Rusia.

La participación en la Voronin Cup coincidirá con una etapa importante de su experiencia en territorio ruso. Vega también se prepara para disputar la final de la Liga Premier con el Spartak-Moscú, que enfrentará al CSKA el próximo 6 de diciembre en el Navka-Arena. El conjunto del guatemalteco obtuvo su clasificación tras vencer 25-10 al AGG en las semifinales.

El nacional se incorporó al Spartak como especialista en suelo durante el tramo final de la temporada. Esta oportunidad le permitió cumplir su objetivo de competir en una liga profesional y compartir equipo con gimnastas de alto nivel, una experiencia que busca aprovechar para fortalecer su preparación de cara a los próximos compromisos internacionales.

Vega se mostró agradecido por la invitación y aseguró que buscará aprovechar la oportunidad para avanzar a las finales de la Voronin Cup. "Estoy muy agradecido con la vida por esta oportunidad y, sin duda, el objetivo es estar en las finales de esta prestigiosa competencia internacional", afirmó.