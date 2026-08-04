Arginina: el aminoácido que podría ayudar a combatir el cáncer de colon y las infecciones virales

La arginina, un aminoácido que ayuda al cuerpo a formar proteínas, contribuye al buen funcionamiento del organismo e, incluso, puede ayudar a combatir tumores e infecciones virales.

Los niveles bajos de arginina se asocian con varias enfermedades, entre ellas el cáncer de colon, según un estudio del Laboratorio de Biología del Cáncer de Sistemas Elizabeth y Vincent Meyer, de la Universidad Rockefeller.

Sohail Tavazoie, director del laboratorio, lleva varios años investigando esta conexión y, junto con su equipo, determinó que una dieta deficiente en arginina también afecta el sistema inmunitario al frenar la producción de la proteína MHC-I, la cual alerta sobre peligros como una célula mutada o un virus invasor.

“Nuestro trabajo revela cómo la falta de arginina interfiere con el sistema inmunitario y sugiere que aumentar su ingesta podría resultar beneficioso. (…) Quizás esto signifique que podría utilizarse en combinación con otras terapias para tratar tanto el cáncer como las infecciones virales”, afirma Qiushuang Wu, primer autor la investigación fue publicada en la revista Cell.

Aunque los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas, también están codificados por secuencias de ADN llamadas codones. Estos tripletes de bases contienen la información necesaria para incorporar un aminoácido durante la síntesis de proteínas.

Para el estudio, Wu exploró si los cambios en los niveles de arginina causados por la dieta o la enfermedad pueden alterar la expresión genética en diversos modelos de enfermedad, entre ellos el cáncer de colon, la gripe y el SARS-CoV-2. "Uno de los patrones más llamativos que surgieron fue que la arginina era el aminoácido más deficiente en todas estas enfermedades", afirma.

“Dado que la arginina es económica y de fácil acceso, esperamos que pronto se puedan realizar estudios terapéuticos y preventivos”, sugiere Tavazoie.

Entre los hallazgos destacan:

Una dosis moderada de este aminoácido podría restaurar la expresión de los genes responsables de la producción de MHC-I.

La suplementación con arginina podría probarse fácilmente en pacientes que reciben inmunoterapias o administrarse a poblaciones de alto riesgo expuestas a patógenos virales.

La falta de arginina dificultaba la expresión de tres genes HLA que codifican las proteínas MHC-I (complejo mayor de histocompatibilidad de clase I).

En un entorno con deficiencia de arginina, los ribosomas —las máquinas moleculares que sintetizan proteínas— se bloqueaban al intentar traducir la MHC-I.

Esto, a su vez, provocaba una producción mucho menor de proteínas capaces de alertar a las células T sobre la presencia de proteínas cancerosas o virales, lo que permitía que estas pasaran desapercibidas.

Los ratones con bajos niveles de arginina en su dieta desarrollaron más tumores de cáncer de colon, mientras que aquellos con mayores niveles desarrollaron menos tumores.

Los ratones con una dieta rica en arginina no solo presentaron síntomas más leves de infecciones virales, sino que la administración de arginina después de la infección por influenza también mejoró su pronóstico.

“Los hallazgos revelan cómo una mala alimentación y el envejecimiento —durante el cual los niveles de arginina disminuyen naturalmente— podrían crear las condiciones propicias para el desarrollo del cáncer de colon. De manera similar, la pérdida de arginina relacionada con la edad podría contribuir parcialmente a la mayor mortalidad causada por virus respiratorios”, afirma Tavazoie.