¿Cómo afecta un eclipse solar total a los animales y la atmósfera? Esto ocurre durante el fenómeno

El próximo 12 de agosto se registrará el un eclipse solar total, fenómeno que oscurecerá temporalmente parte de la Tierra y causará efectos en los animales y la atmósfera. ¿Qué ocurrirá?

El eclipse solar total es uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes para los amantes del universo. Ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y proyecta una sombra sobre el planeta que bloquea la luz solar, según explica la NASA.

Al interponerse la Luna entre el Sol y la Tierra, bloqueará los rayos solares que llegan al planeta, lo que hará que la temperatura disminuya y la atmósfera se enfríe.

“La sombra oculta los rayos del Sol y entonces la atmósfera se enfría. La temperatura no baja paulatinamente, sino que el frío se siente de repente, y puede disminuir entre 6 y 8 grados centígrados. Está confirmado”, explica Edgar Castro, director del Instituto de Investigación Técnica de Ciencias de la Tierra y la Astronomía, de la Universidad Galileo.

Castro recordó el eclipse total del 11 de julio de 1991, que pudo observarse en Guatemala, y cómo fue testigo del descenso de la temperatura durante los 6 minutos y 54 segundos que duró el fenómeno.

“Nosotros estábamos en la playa del Puerto de San José, donde hacía mucho calor, y de repente bajó la temperatura hasta sentirse frío. Estábamos en la oscuridad, viendo cómo brillaban las estrellas. Fue algo jamás visto. Creo que el eclipse es lo más impresionante que una persona puede ver en su vida”, contó.

El efecto del eclipse solar total en los animales

Ese descenso de la temperatura y la falta de luz tienen un efecto en los animales, especialmente en las especies que están a la intemperie, pues interpretan que está atardeciendo o anocheciendo y adaptan su comportamiento a ese momento.

“Los animales que están a la intemperie y dependen de la claridad interpretan la oscuridad como si fuera de noche, porque ellos no saben de eclipses. Entonces se van a sus refugios: pájaros, peces y otros animales. Es una experiencia muy interesante, porque el ambiente queda en silencio total”, explica Castro.

El eclipse ocurrido hace 35 años en Guatemala permitió observar esas reacciones. Personas que se encontraban en fincas reportaron que las vacas y los caballos adoptaron posición de descanso. Lo mismo observaron quienes se encontraban en el zoológico.

“Vimos pájaros que se fueron en bandadas hacia los árboles para refugiarse y dormir. También observamos un caso rarísimo con un animal silvestre: una ratita salió de su madriguera y empezó a pasearse entre todos los que estábamos allí (Puerto de San José), porque aparentemente pensó que era de noche y salió a buscar alimento. Lo asombroso fue que no nos tenía miedo: durante el tiempo en que estuvo oscuro se acercaba a nosotros, daba vueltas y volvía a pasar. Era un comportamiento completamente anómalo, porque una ratita no sale cuando hay luz debido al peligro”, recordó el astrónomo.

Pasados los casi siete minutos que duró el eclipse de 1991, los animales retomaron su comportamiento habitual.

“No sé si pensaron o sintieron que la noche pasó muy rápido, pero volvieron a la normalidad: regresó la bulla, las aves empezaron a volar y todos los animalitos retomaron su actividad. Por eso se le llamó ‘el día de las dos noches’. Para los animales fue como un amanecer: había luz nuevamente y tenían que despertarse”, contó Castro.

Una investigación en Estados Unidos durante el eclipse del 2024 confirma la teoría. El estudio determinó que muchos pájaros cambiaron drásticamente sus comportamientos vocales al transformarse el día en noche y cuando vuelve la luz estallan en “un coro de falso amanecer”; según una publicación de EFE.

La Luna pasa frente al Sol durante un eclipse solar el 8 de abril de 2024 en Martin, Ohio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / AFP)

¿Se verá en Guatemala?

El próximo 12 de agosto del 2026 el eclipse solar total tendrá una duración de dos minutos y será visible en el océano Ártico, Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, el norte de España y el extremo noroeste de Portugal, según datos de la NASA.

En países como Rusia, Estados Unidos y Canadá, el fenómeno será visible de forma parcial, ya que estas regiones estarán dentro de la sombra de la Luna, pero esta no cubrirá por completo el disco solar.

Sin embargo, no será visible en Guatemala, ni siquiera de forma parcial.

“En Guatemala no se verá ni siquiera parcialmente; no llegará hasta aquí, porque nosotros no estaremos dentro de la franja del eclipse. Lo único que nos queda es verlo por internet, en los lugares donde lo transmitan en vivo”, explicó Castro.

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A decir del estudioso, el eclipse solar total es “la experiencia más impactante que puede tener un ser humano”, pues, al compararlo incluso con las auroras boreales que observó en Suecia hace dos años, asegura que no se asemeja a lo que vivió en Guatemala el 11 de julio de 1991.

“Llegó un momento, cuando todo se alineó, en que sentí que estaba alineado con el universo, como si el universo me hablara. Es difícil de explicar, pero es como sentirse unido a Dios, como si Dios dijera: ‘Mira, esta es mi obra. Fíjate bien’”, recuerda.

La contraparte: el eclipse de Luna

El astrónomo explicó que, cuando ocurre un eclipse de Sol en un lado del mundo, unos 15 días después ocurre un eclipse de Luna en el lado opuesto, y viceversa.

“Siempre ocurre así. Este eclipse del 12 de agosto nos conecta con el eclipse que vendrá el 27 de agosto. Ese sí lo veremos nosotros; en cambio, en España no lo verán”, explica Castro.

Se trata de un eclipse de Luna casi total, pues alcanzará un 96% de ocultación.

“Se podrá ver desde las 20.30 hasta las 23.52 horas. La Luna llena y plateada se irá oscureciendo hasta verse muy oscura, luego se pondrá roja, quedará solo un pedacito brillante y después volverá a la normalidad”, agrega.