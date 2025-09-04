Bermudas se enfrentará ante Jamaica por la fecha 1 del grupo B

Mañana desde las 16:00 horas, Bermudas recibirá a Jamaica en el estadio National Sports Centre, por la fecha 1 del grupo B .

Así llegan Bermudas y Jamaica

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Bermudas en partidos

Bermudas ganó el encuentro previo ante Cuba por 2-1.

Últimos resultados de Jamaica en partidos

Jamaica llega triunfante luego de ver caer a Guatemala con un marcador 3-0.

Horario Bermudas y Jamaica, según país