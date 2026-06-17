A 76 días del cierre, Marn evalúa ampliar plazo del vertedero de Amsa

El próximo 31 de agosto está previsto el cierre del vertedero ubicado en el km 22 de la ruta al Pacífico, al que diariamente llegan 300 camiones con más de 2 mil 200 toneladas de basura provenientes de 32 municipios. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) analiza dar un compás de espera de dos años.

Sin una solución clara a corto plazo para el destino de los desechos tras el cierre del vertedero, Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, señaló que evalúan estudios técnicos presentados por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), encargada del vertedero, en los que se demuestra que han mejorado el manejo y la técnica de compactación de la basura durante los últimos dos años, lo que permitiría ampliar la recepción de desechos en el lugar.

“En función de esa mejora, se está evaluando la posibilidad de extender la fecha de cierre uno o dos años. Esto se resolverá a finales de este mes”, dijo el funcionario.

Castellanos indicó que el Marn es responsable de que el vertedero cierre de forma técnicamente correcta; sin embargo, encontrar una solución al problema de la basura que llega al vertedero de Amsa corresponde a las 32 municipalidades que depositan allí sus desechos y que fueron notificadas del cierre desde el 2025.

Agregó que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió el año pasado suspender el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes y dejó claro que la reglamentación y manejo de los residuos corresponde constitucional y legalmente a cada municipio.

“Si las municipalidades no tienen la capacidad de gestionar los desechos dentro de su jurisdicción, deben explorar la opción de hacerlo de forma mancomunada”, dijo. Sin embargo, el ministerio está en la disposición de asesorar a las comunas que lo soliciten.

Por otro lado, indicó que el mandato central de Amsa es manejar la cuenca del lago de Amatitlán y no el vertedero. Además, no cuenta con el presupuesto para trasladarlo a otro lugar.

30 años de funcionamiento

Durante una mesa técnica de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República, celebrada el 10 de junio, las autoridades de Amsa indicaron que el cierre se ha venido postergando y que, en el 2024, se logró una ampliación de la licencia ambiental con el apoyo del Marn por dos años más; sin embargo, el plazo para inhabilitarlo vence en 76 días.

Enma Díaz, directora ejecutiva de Amsa, señaló que el vertedero funciona desde hace unos 30 años y que, aunque se haga “un buen trabajo técnico”, su capacidad está al límite, por lo que es necesario buscar soluciones integrales junto con los alcaldes de los municipios que depositan sus desechos en el lugar.

Se expuso la necesidad de que las municipalidades cuenten con un terreno y estudios de factibilidad para la construcción de plantas de separación y rellenos sanitarios dentro de su jurisdicción, pues no basta con clasificar la basura, sino que también se debe trabajar en su disposición final para evitar un colapso ambiental y social.

Además, se indicó que el Código Municipal establece, en el artículo 68, que entre las competencias de las comunas se encuentran la recolección, el tratamiento y la disposición final de los desechos y residuos sólidos.

La preocupación es que, con el cierre del vertedero, los desechos terminen en basureros ilegales, de los cuales, según registros de Amsa, existen 2 mil 370 en todo el país, mientras que alrededor de la cuenca del lago de Amatitlán se localizan 170.

Preocupación

Si bien cada municipio debe ocuparse de la basura que genera, algunos alcaldes expresan preocupación porque no cuentan con espacios dentro de su jurisdicción para la disposición final de los desechos. Ese es el caso de San Miguel Petapa, Guatemala; San Bartolomé Milpas Altas y Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, según autoridades locales.

En el caso de San Lucas Sacatepéquez, que produce diariamente 15 toneladas de basura, César de la Rosa, concejal primero de la comuna, indicó que, si el vertedero de AMSA cierra el 31 de agosto, el municipio enfrentaría “una crisis social”.

De esa cuenta, durante la mesa técnica pidió que el asunto se trabaje de manera conjunta entre el Gobierno central y las autoridades locales, además de reforzar la educación ambiental de la población.

Desde el 2021, la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, integrada por Amatitlán, Escuintla, Fraijanes, Guatemala, Mixco, San Miguel Petapa, Villa Canales y Villa Nueva, ha realizado gestiones para identificar terrenos donde ubicar un nuevo relleno sanitario.

Luis Pedro Lavarreda, concejal tercero de la Municipalidad de Amatitlán, indicó durante la mesa técnica que se identificó un terreno de 35 manzanas en Villa Nueva. Sin embargo, debido a procesos administrativos y falta de presupuesto, no hay avances para habilitar un nuevo espacio donde depositar los desechos de más de 30 municipios.

Como solución se analiza una alianza público-privada para atender la disposición final y el tratamiento de los desechos tras el cierre de Amsa. Sin embargo, entre estudios de prefactibilidad, factibilidad y licitaciones, la solución podría concretarse hasta el 2030, por lo que constituye una alternativa a largo plazo.

En medio de la discusión sobre el cierre del vertedero ubicado en el km 22 de la ruta al Pacífico están los recolectores que diariamente trasladan la basura generada por miles de hogares. Miguel Carrera, presidente de la Gremial de Recolectores, indicó que corresponde a las municipalidades y al Marn encontrar una solución al problema; sin embargo, afirmó que a los alcaldes “solo les interesa que les limpien su municipio”, sin tomar en cuenta la opinión del gremio.

Por otro lado, Carrera indicó que desde el lunes pasado han tenido problemas para ingresar al vertedero de Amsa y que, hasta el martes, había camiones en fila cargados con basura recolectada desde el sábado, debido a que las autoridades cerraron el lugar durante los fines de semana por trabajos de mantenimiento y medidas de prevención ante la temporada de lluvias.