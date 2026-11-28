El costo de la atención médica para una víctima de un accidente de tránsito puede alcanzar los Q253 mil 352, dependiendo de la gravedad de las lesiones y de los procedimientos médicos que requiera.

Así lo explicó la doctora Katherine Reyes, jefa del Servicio de Emergencia del Hospital General de Accidentes Ceibal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quien detalló que los gastos varían desde Q555 por lesiones leves hasta más de Q250 mil cuando el paciente necesita implantes o reemplazos.

Según Reyes, el costo promedio de atención por paciente es de Q555 para lesiones leves, Q2 mil 189 para lesiones moderadas y Q42 mil 289 para casos de alta complejidad. Sin embargo, cuando se requiere la colocación de implantes o reemplazos, el monto puede ascender a Q253 mil 352, debido a la complejidad de los procedimientos y los recursos médicos necesarios.

La médica también informó que, de enero a agosto de este año, el hospital atendió a 23 mil 990 pacientes por accidentes de tránsito, de los cuales aproximadamente 21 mil sufrieron percances en motocicleta. Además, indicó que diariamente la emergencia recibe alrededor de 250 pacientes.

Reyes explicó que el hospital cuenta con dos especialidades principales para atender a las víctimas de estos hechos: cirugía y traumatología.

La institución también dispone de un área roja destinada a pacientes que ingresan en condiciones graves, donde reciben atención inmediata y el soporte médico necesario para estabilizarlos.

Durante las fiestas de fin de año, los accidentes de tránsito pueden aumentar, por ello, se recomienda conducir con precaución.