El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó este sábado 28 de noviembre, que durante las últimas dos semanas se ha logrado una reducción significativa en los índices de violencia en Izabal y Zacapa, debido a la implementación del estado de Sitio en ambos departamentos.

Aunque no precisó datos o profundizó en detalles, Villeda aseguró que, gracias a la estrategia que han implementado las fuerzas de seguridad, se han obtenido resultados positivos, por lo que continúan llevando a cabo los operativos correspondientes para desarticular a los grupos delictivos y del crimen organizado que operan en estas localidades.

“En estos 15 días que se cumplen hoy —sábado—, precisamente, de haberse decretado el estado de Sitio, pues, bueno, hemos tenido hitos muy importantes. La verdad es que parte de las razones del estado de Sitio era tomar el control del territorio, disminuir los índices de violencia, y en ese sentido se ha estado logrando. Hemos realizado una serie de operativos que han consistido en allanamientos, tanto en municipios de Zacapa como en Izabal”, aseguró Villeda.

El funcionario aseguró que se está haciendo la recopilación de la información correspondiente sobre los resultados de los allanamientos y operativos que se han implementado durante los primeros 15 días del estado de sitio. Estos resultados se darán a conocer para que la ciudadanía esté informada.

“Estamos por dar un informe oficial de qué es lo que hemos logrado en los primeros 15 días. Lo que sí le puedo decir es que los índices de violencia homicida, por ejemplo, tanto en Zacapa como en Izabal, que son departamentos sumamente violentos, pues han bajado y queremos seguir en esa tónica de tener una tendencia a la baja”, puntualizó.

Reunión con transportistas

En otros temas el ministro de Gobernación también aseguró que el pasado viernes 27 de noviembre sostuvo, junto con las autoridades de la PNC una reunión con representantes de los transportistas de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para buscar soluciones ante la problemática que atraviesan como consecuencia del acoso de las pandillas, cuyos integrantes están exigiendo a los transportistas montos de hasta Q250 mil a cambio de no atentar contra los pilotos y ayudantes de las unidades que se dirigen hacia esta localidad.

“Nosotros ya tuvimos ayer —viernes—, precisamente, una reunión con los transportistas de Sacatepéquez que en un principio habían suspendido el servicio porque estaban siendo objeto de una amenaza extorsiva, pero ya lo han restablecido. Con ellos hemos consensuado ayer algunas acciones para garantizar la seguridad, para garantizar el servicio a la población y estamos en eso”, indicó.

En cuanto a la posibilidad de brindar seguridad a las unidades, el titular de la cartera del Interior comentó que no es posible, pero que está diseñando una estrategia para identificar a los grupos delictivos que están realizando estas amenazas a los transportistas.

“Es parte de lo que estamos analizando, porque no podemos brindarles agentes a todas las unidades del transporte público. Estamos haciendo una estrategia focalizada y también investigativa para identificar a estos criminales que se esconden en el anonimato. Muchas veces son miembros de pandillas, muchas veces son imitadores que se aprovechan de la situación, pero es parte de las investigaciones que tenemos que hacer para dar con ellos”, puntualizó.

Homicidios por distintas causas

En cuanto a los homicidios que se han registrado durante las últimas semanas, Villeda aseguró que estos se deben a distintas causas y no solo a la violencia generada por las pandillas en el país. El funcionario indicó que esta situación también responde a disputas relacionadas con el control del narcotráfico en distintos puntos, así como a venganzas personales.

“Nosotros estamos en una lucha constante y estamos enfrentando a estos grupos criminales, y no es solo un tema de pandillas, es un tema también de narcotráfico, es un tema de narcomenudeo y control del territorio para esa actividad ilícita. Estamos hablando también de que mucho de los homicidios son producto de venganzas personales que se dan en el interior del país. No los estamos enfrentando esto de una manera, digamos, diversa porque los orígenes de la violencia homicida no es uno solo, no solo”, puntualizó.

Continúan investigaciones

Sobre el ataque ocurrido hace algunos días en una discoteca de la zona 9 capitalina, Villeda indicó que continúan llevándose a cabo las investigaciones correspondientes. En cuanto a si hubo algún fallo de inteligencia para prever lo sucedido en este lugar, el funcionario indicó lo siguiente.

“La inteligencia en estos casos apoya mucho para que actos delictivos no se lleven a cabo, pero tampoco, como les repito, no hay que mitificar la inteligencia. Tampoco es una bola de cristal que nos pueda predecir con exactitud y con el 100% de fiabilidad dónde va a producirse un hecho delictivo. De hecho, creo que no hay una inteligencia en el mundo que pueda hacer eso”.

Compra de armas para la PNC

Sobre la compra de armas para la PNC, Villeda indicó que están realizando las evaluaciones para determinar la adquisición, pues por medio de la ley antipandillas se permite efectuar la compra con países con los que Guatemala tiene convenios de este tipo, como Estados Unidos y otros. También aseguró que se están analizando otros aspectos, como el precio, la calidad y el mejor tipo de arma para la PNC.

“Lo que pasa es que el proceso es hasta cierto punto bastante tortuoso. No es tan fácil como simplemente ir y comprar las armas. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos y en esa, en esa labor estamos tratando de establecer cuál es la mejor arma para la Policía, cuál es la que nos da mejores condiciones tanto de precio como, como en términos de calidad, y estamos haciendo todo ese tipo de evaluaciones”, explicó.

Reducción presupuestaria

Sobre la reducción presupuestaria que el Ministerio de Gobernación tiene para el 2027 en el presupuesto aprobado por el Congreso, el funcionario comentó que esta situación pone en riesgo la graduación de la próxima promoción de agentes de la PNC, prevista para mayo, así como la adquisición de vehículos y equipo que ya se tenían contemplados para los nuevos agentes.

“La verdad es que es lamentable que se haya reducido al Ministerio de Gobernación el presupuesto, porque nosotros tenemos una promoción de agentes que están ahorita en formación, que están por graduarse en el mes de mayo del próximo año. Son agentes a los que tenemos que uniformar, capacitar, equipar, y más agentes requiere más patrullas, requieren más llantas, más gasolina, más servicios”, concluyó Villeda.