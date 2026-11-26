La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) y la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex) informaron este 26 de noviembre que empresarios y empresas operadoras que cubren la ruta entre Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y la Ciudad de Guatemala enfrentan amenazas de muerte y extorsiones.

En una carta dirigida al ministro de Gobernación (Marco Antonio Villeda), al viceministro de Seguridad (Kelvin Aguilar Menéndez) y al director de la Policía Nacional Civil (Erick Osoy López), los transportistas denunciaron que una nueva estructura criminal opera en la carretera hacia Sacatepéquez.

De acuerdo con las gremiales, los integrantes de la estructura exigen un pago inmediato de Q250,000 como “cuota inicial” y otros Q15,000 cada semana. Amenazan con matar a pilotos, ayudantes e incluso a usuarios del transporte extraurbano.

Ante las amenazas, los transportistas suspendieron este jueves, por tiempo indefinido, el servicio de transporte extraurbano entre Antigua Guatemala y la capital.

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Según la carta, la suspensión seguirá vigente hasta que las autoridades de Gobernación restablezcan el orden y garanticen que los transportistas puedan operar sin riesgo de muerte.

Las gremiales proponen que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil desplieguen operativos de inteligencia e investigación criminal en la ruta y mantengan la presencia policial en paradas y terminales para capturar a los integrantes de la estructura y desarticularla.

(Foto Prensa Libre: Gretexpa).

Por último, Gretexpa y Gretrucex instan al Gobierno a cumplir su mandato constitucional de garantizar la vida y la seguridad de los guatemaltecos.

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