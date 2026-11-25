Guardar dinero debajo del colchón, participar en un cuchubal o utilizar una alcancía son prácticas que todavía forman parte de los hábitos financieros de los guatemaltecos. Aunque estas alternativas coexisten con las cuentas bancarias y las nuevas plataformas digitales, ampliar el acceso a los servicios financieros no necesariamente se traduce en una mayor cultura del ahorro formal.

El desafío de Guatemala no se limita a incrementar el número de personas bancarizadas, sino también a fomentar el uso de productos financieros que les permitan acumular recursos, afrontar emergencias y alcanzar metas económicas.

Estos retos fueron abordados durante el panel De la ventanilla al algoritmo: el futuro del ahorro ya empezó, organizado el 24 de noviembre por la Asociación Fintech Guatemala.

En orden de izquierda a derecha, Paola de la Torre junto con José Arriaza, Víctor Hugo Escobar y Víctor Juárez durante el panel sobre el futuro del ahorro y la transformación digital de los hábitos financieros. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

José Arriaza Saavedra, gerente general de Banco Multimoney, explicó que, según la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024-2027, el 38% de las personas en Guatemala tiene una cuenta de ahorro formal.

Sin embargo, al citar datos del estudio Global Findex, del Banco Mundial, señaló que el indicador de ahorro se sitúa alrededor del 10%, lo que pone de manifiesto que tener una cuenta bancaria no necesariamente significa utilizarla para ahorrar.

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Tener una cuenta bancaria no significa ahorrar

La ENIF recoge datos del Banco Mundial según los cuales, al 2022, el 37% de los guatemaltecos encuestados tenía una cuenta en una institución financiera o de dinero electrónico. El estudio, cuya muestra en Guatemala fue de mil personas, refleja la brecha que todavía existe en el acceso a estos servicios.

No obstante, reducir esa brecha es solo una parte del desafío. Para Arriaza, también es necesario ofrecer productos que generen rendimientos atractivos y permitan a las personas ahorrar con un propósito, ya sea comprar una vivienda, financiar sus estudios, afrontar emergencias o prepararse para el retiro.

A ello se suma que disponer de una cuenta bancaria no garantiza que las personas tengan suficientes ingresos para cubrir sus necesidades y destinar una parte al ahorro.

1/3 | Tener una cuenta de ahorro no necesariamente significa ahorrar. Según un estudio citado por José Arriada, gerente general de @MultiMoneyReg , se estima que el 40% de los guatemaltecos tiene una cuenta de ahorro, pero solo el 10% ahorra realmente. https://t.co/krBobY31vS — Glenda Burrion (@gburrion_PL) November 24, 2026

Del cuchubal al ahorro formal: la importancia de la confianza

A pesar de la disponibilidad de productos bancarios, el ahorro informal continúa teniendo una importante presencia en Guatemala y, según Arriaza, supera al formal.

De hecho, la ENIF reconoce la coexistencia de mecanismos como los cuchubales, las alcancías y el ahorro comunal con los productos ofrecidos por las instituciones financieras.

Para el ejecutivo, esta realidad plantea la necesidad de explicar mejor los beneficios del ahorro formal y ofrecer condiciones que fortalezcan la confianza de los usuarios.

Entre los aspectos que deben atenderse, mencionó la complejidad de los contratos bancarios, la falta de claridad sobre las condiciones de algunos productos y los bajos rendimientos de determinadas cuentas de ahorro.

“Comunicar más, pero ante todo comunicar mejor y comunicar claro”, señaló Arriaza.

En esa misma línea, la estrategia nacional destaca la importancia de que las personas conozcan los rendimientos, costos y riesgos asociados con sus decisiones de ahorro.

Nueve de cada diez transacciones se realizan en efectivo

La forma en que los guatemaltecos realizan sus pagos representa otro desafío para la inclusión financiera.

“En promedio, 9 de cada 10 transacciones se hacen en efectivo”, indicó Arriaza.

Los indicadores de Global Findex recopilados en la ENIF muestran que, entre el 2014 y el 2022, el porcentaje de personas que efectuaron pagos digitales pasó del 20% al 22%, mientras que la proporción de encuestados con una cuenta de dinero electrónico aumentó del 2.1% en el 2017 al 5.2% en el 2022.

Según Arriaza, una mayor utilización de los medios de pago digitales permitiría conocer mejor el comportamiento financiero de las personas y facilitarles el acceso a otros productos y servicios, incluso a quienes actualmente no están bancarizados.

Las brechas financieras entre la capital y el interior del país

El acceso a los servicios financieros tampoco es uniforme en todo el territorio guatemalteco. Mientras que el departamento de Guatemala concentra un mayor acceso a las cuentas de ahorro, en la región noroccidental el indicador es inferior al 20%, según las cifras citadas por Arriaza.

Estas diferencias persisten pese a que, entre marzo del 2019 y junio del 2023, los puntos de acceso a servicios financieros en el país pasaron de 14 mil 502 a 34 mil 200, equivalente a un crecimiento del 135.8%, según la ENIF.

Ante este panorama, el ejecutivo considera que la disponibilidad de teléfonos celulares representa una oportunidad para ampliar la cobertura sin depender exclusivamente de las agencias bancarias.

El papel de las fintech en la bancarización y la educación financiera

En este contexto, las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech, representan una alternativa para acercar los servicios financieros a sectores de la población que tradicionalmente han tenido un acceso limitado a ellos.

La ENIF reconoce su papel en el desarrollo de soluciones tecnológicas, la educación financiera y digital, así como en la creación de canales no tradicionales de ahorro. Además, destaca la importancia de su colaboración con los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito.

Herbert Schulz, cofundador de la empresa tecnológica Radar, explicó en una entrevista reciente con Prensa Libre que las fintech tienen la capacidad de masificar los servicios financieros, reducir la dependencia del efectivo y facilitar la incorporación de más personas al sistema financiero.

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Sin embargo, su aporte no se limita a la bancarización. Schulz también destacó el papel que pueden desempeñar en la educación financiera, mediante un lenguaje más cercano a las personas y el aprovechamiento de herramientas como las redes sociales y la inteligencia artificial para transmitir conocimientos financieros.

De esta manera, la tecnología no solo permite ampliar el acceso a los servicios, sino también enseñar a las personas cómo utilizarlos para mejorar la administración de su dinero.

Cómo influyen las emociones en la capacidad de ahorro

Más allá de la tecnología y la disponibilidad de ingresos, las emociones también influyen en las decisiones financieras.

Víctor Juárez, fundador de Tu Consejería, empresa social dedicada a facilitar el acceso a servicios de salud mental, explicó que la salud mental y la salud financiera están estrechamente relacionadas.

Según Juárez, algunas decisiones de consumo responden a la búsqueda de una gratificación inmediata, motivada por emociones como la tristeza, el enojo o incluso la felicidad, y no necesariamente por una necesidad.

“Yo sé que comprando esto me voy a sentir bien, o voy a llenar un espacito de mi corazón, pero es un ratito, ¿y después qué?”, expresó.

Desde esta perspectiva, fomentar una cultura de ahorro también requiere comprender cómo las emociones influyen en el consumo, el endeudamiento y el cumplimiento de las metas financieras.

Así, aunque la digitalización y la simplificación de los procesos ofrecen nuevas oportunidades de inclusión financiera digital, el desafío de Guatemala no termina cuando una persona abre una cuenta bancaria, sino cuando ese acceso, acompañado de educación y confianza, se convierte en un hábito que le permite afrontar imprevistos y construir un patrimonio.