Deja atrás las alcancías mejor ahorrar desde el celular

Antes a el ahorro se le alimentaba con monedas y billetes hasta que llegaba el momento de quebrar el cochinito para usar el dinero, ahora con la iniciativa de Nequi “Tu ahorro puede crecer hasta un 4% con Chubales”, la cual busca mostrar que hoy es posible ahorrar sin quebrar nada. Los Chubales, es una función dentro de la aplicación de Nequi que funciona como un cuchubal personal, donde puede poner la meta y el ritmo. Desde el celular, en segundos y sin papeles, creas su propio fondo de ahorro con una meta clara.

“En Nequi creemos que ahorrar debe ser fácil, seguro y accesible para todos los guatemaltecos, sin importar dónde estén. Con Chubales buscamos que cada uno pueda cuidar de su dinero sin tener que romper cochitos ni preocuparse por perder sus ahorros. Queremos ser su mayor aliado en cumplir sus sueños y metas, ofreciéndoles una forma moderna y confiable de guardar su dinero, desde su celular y a su propio ritmo”, expresó Zulay Pérez, Gerente de Nequi Guatemala.

Chubales más de cerca

Son fondos de ahorro digitales que te permiten guardar el dinero de forma segura, con una meta definida y sin necesidad de ir al banco. Usarlos es tan fácil como mandar un mensaje desde el celular: en segundos, solo con descargar la App de Nequi desde el teléfono, vincularse, sin papeles ni filas, creas su propio fondo de ahorro para cumplir ese sueño, esa meta o ese proyecto de vida que ha estado posponiendo.

Desde metas de Q1,000, se puede elegir cuánto y por cuánto tiempo quiere ahorrar y además obtiene hasta un 4% de rentabilidad, según el plazo. La App es sencilla: sin letras pequeñas ni palabras complicadas va visualizando su progreso en tiempo real y recibe recordatorios que le motivan a seguir, ideal si está iniciando un negocio, quiere comprar una computadora, pagar un viaje o ahorrar para su primer carro. Nequi invita a unirse a la revolución del ahorro, sin romper la alcancía. Todo desde si celular, a su ritmo y con beneficios reales. ¡Descargue Nequi hoy y salve a su cochito… y también Sus sueños!