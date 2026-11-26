El presupuesto para el 2027 aprobado por el Congreso, principalmente por bancadas de oposición, representa una serie de obstáculos para las prioridades del último año del Gobierno de Bernardo Arévalo y lo deja en desventaja en un año que cobra mayor relevancia debido al desarrollo del proceso electoral, con más fondos para Codedes y oenegés, afirman analistas.

El dictamen, calificado por algunos diputados como “exprés”, que fue aprobado por la Comisión de Finanzas durante la mañana del martes pasado y que después se convirtió en el decreto 32-2026, hizo un recorte de Q19 mil 624 millones al proyecto original que presentó el Organismo Ejecutivo en septiembre, por Q192 mil millones, lo que representa una variación de -10.22%. Con ello, el gasto aprobado para el próximo año es de Q172 mil 420.9 millones.

Para “absorber” los casi Q20 mil millones de la reducción del presupuesto, los diputados también hicieron un recorte de gastos en los 14 ministerios, redujeron el pago de la deuda pública y aumentaron el gasto destinado a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que para el próximo año contarán con un monto de Q12 mil millones entre los aportes ordinarios y extraordinarios, sin tomar en cuenta los saldos sin ejecutar del 2026, con los que para el 2027 contarían con más de Q19 mil millones. También se incrementó el monto destinado a las oenegés, que pasó de Q2 mil 771 millones a Q2 mil 907 millones.

En el decreto aprobado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) es la cartera que tiene la mayor reducción de recursos, pues pasó de los Q10 mil 668.6 millones que solicitaba para el 2027 a tener Q5 mil 919.2 millones, lo que implica una reducción del 44.52%. La Dirección de Caminos y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (Ucee) son las dependencias que concentran cerca del 72% del recorte presupuestario.

Además del CIV, otros rubros también tuvieron una reducción considerable. El servicio de la deuda pública tuvo una reducción de Q3 mil 600 millones de los Q24 mil 201 millones solicitados. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pasó de Q5 mil 500 millones a Q2 mil 950.3 millones, con una reducción de Q2 mil 549.6 millones; el de Salud, de los Q18 mil 337.8 millones solicitados, quedó con Q16 mil 482.8 millones, con una pérdida de Q2 mil 132.7 millones, y a la cartera de Educación, de los Q27 mil 898 millones solicitados, le fueron asignados Q26 mil 137.4 millones, lo que representa una reducción de Q1 mil 760.6 millones.

Todos estos rubros suman tres cuartas partes del recorte neto realizado al presupuesto del 2027. En términos porcentuales, la mayor caída corresponde al Ministerio de Energía y Minas, que baja de Q437.5 millones a Q150.3 millones, con una reducción del 65.65%. El ajuste se financia sobre todo con una menor colocación de bonos.

El presupuesto aprobado también reduce en Q11 mil 355.5 millones la colocación de bonos del Tesoro y en Q4 mil 559.9 millones el uso de saldos de caja. La recaudación tributaria proyectada baja Q3 mil 708.7 millones. Cerca de dos tercios de esa rebaja provienen de la menor recaudación prevista por el impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados.

Codedes ganan y el Ejecutivo pierde

Uno de los principales cuestionamientos hechos por diputados y analistas es la gran cantidad de recursos con los que contarán los Codedes en el 2027, con un aporte ordinario de más de Q6 mil millones provenientes de la asignación del IVA Paz y de Fonpetrol, así como un aporte extraordinario de Q7 mil 46 millones, que sumados hacen más de Q12 mil millones, sin incluir los saldos sin ejecutar del 2026, que podrían ser de alrededor de Q10 mil millones.

Según el diputado Orlando Blanco, cuarto secretario de la Junta Directiva, quien votó en contra del presupuesto del 2027, además del aumento "desmedido" de los recursos destinados a los Codedes, también hay que poner mucho énfasis en el mecanismo de adjudicación de las obras que están a cargo de estos, pues dicho mecanismo se ha convertido en un factor de corrupción, aunado a cuestiones relacionadas con el lavado de dinero.

“Esto, al final de cuentas, lo que ha generado es que haya un factor de corrupción presente en estas adjudicaciones. A eso hay que sumarle de que este mecanismo —de adjudicaciones— también es proclive para poder ser utilizado como un bolsón para el tema del lavado de dinero y, lamentablemente, esta será la herencia más nefasta del actual gobierno y también de la actual legislatura, porque es la que ha aprobado estas ampliaciones y presupuestos”, aseguró Blanco.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, consideró que en la aprobación del presupuesto del 2027 el mayor perdedor fue el Organismo Ejecutivo, pues el gasto del próximo año “está diseñado acorde a los intereses de los diputados”.

“El presupuesto es un tacuche hecho a la medida de los intereses del Congreso de la República. Normalmente, el presupuesto obedece a la planificación y la agenda del Ejecutivo, pero dada a la inoperancia del Ejecutivo, pues esta vez los diputados hicieron un paquete propio, desplazaron la propuesta y se sirvieron con la cuchara grande, aumentando rubros de beneficio directo para ellos, como los Codedes, en una época de electoral, con lo que se van a financiar su campaña”, aseguró Marroquín.

A criterio de Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), es grave que durante el actual gobierno las asignaciones para los Codedes hayan ido incrementándose, cuando ha faltado la justificación en la ejecución.

"Los más grave es lo de los Codedes, porque el presidente Arévalo siempre dijo que el aceite que engrasaba la máquina de la corrupción era el presupuesto, pero en este rubro los Codedes que han llegado a cantidades enormes en los últimos tres años nunca se ha hecho una evaluación de qué tan bien se utilizan esos recursos. Yo siempre he manifestado que los recursos que se destinan a los Codedes, es uno de los grandes desperdicios de recursos públicos en Guatemala, y en lugar de evaluar si se justifica mantener los recursos, cada año se aumenta en una forma escandalosa", aseguró Linares.

Icefi recomienda vetar el decreto

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), calificó el decreto 32-2026 como “nefasto”, pues carece de un criterio técnico y contiene enmiendas voluminosas aprobadas a conveniencia de los diputados. Según explicó, desde donde se vea, el presupuesto del 2027 aprobado beneficia a pocos y reduce los recursos para proyectos legítimos de inversión y gasto social. También indicó que, con base en el análisis y los criterios técnicos de la evaluación del presupuesto que aún lleva a cabo el Icefi, se recomendaría al presidente Bernardo Arévalo “que vete el decreto” desde el momento en que este sea remitido al Ejecutivo.

“Por donde se ve al presupuesto aprobado, es nefasto. Estamos considerando muy seriamente recomendar ya el veto presidencial. Bernardo Arévalo debe vetar este presupuesto, ya que es nefasto y es dañino. Hay reducciones cuantiosas a los proyectos legítimos de inversión social y al gasto social, por lo que no es recomendable que entre en vigencia”, afirmó.

“Espejismo en la reducción”

Un punto en el que Barrientos hizo especial énfasis es en la reducción de Q20 mil millones al techo presupuestario original que presentó el Ejecutivo en septiembre. Según detalló, la Comisión de Finanzas “hizo creer” que se había reducido dicho monto, pero explicó que esto es falso, pues en el artículo 153 se deja una ampliación presupuestaria “preaprobada” para dar cabida a los saldos no ejecutados por los Codedes en el 2026, por lo que la reducción real sería de unos Q12 mil millones.

“Hay quienes cayeron con la finta de que se trataba de una reducción del techo presupuestario, pero este es un espejismo. Hubo una finta, un engaño a la opinión pública, porque dijeron que habían bajado el techo —presupuestario—. No es verdad que le bajaron Q20 mil millones y por eso es que da pena ver a los diputados que decían que se está reduciendo. O no leyeron o se están haciendo los tontos con el artículo 153”, concluyó Barrientos.