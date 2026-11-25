La etapa de aprobación del presupuesto concluyó la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, luego de que los diputados del Congreso de la República aprobaran el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027 por Q172 mil 420 millones, con lo que se define el programa de gasto público para el último año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

La aprobación del presupuesto brinda certeza a la política fiscal. El Ministerio de Finanzas (Minfin) dispone de 30 días para elaborar el presupuesto analítico, previo al inicio del ejercicio fiscal, el 1 de enero del 2027.

En el 2026, el presupuesto vigente asciende a Q168 mil 798 millones, por lo que para el 2027 se adicionan Q3 mil 622 millones, lo que representa un crecimiento del 2.1%.

La aprobación del gasto estatal para el próximo año se concretó cinco días antes de que venciera el plazo establecido por la ley, el 30 de noviembre. Los legisladores modificaron la propuesta original del Minfin, que ascendía a Q192 mil millones.

La asignación presupuestaria del Ministerio de Salud para el 2027 pasó de Q18 mil 615 millones a Q16 mil 482 millones, lo que representa una reducción de Q2 mil 133 millones respecto de la propuesta original. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Así se financiará el presupuesto del 2027

Al modificar el monto de la deuda bonificable prevista para el 2027, los diputados tuvieron que ajustar los ingresos totales, lo que explica la reducción de los techos presupuestarios de los ministerios y de otras asignaciones establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto.

Además, se ajustó la estimación de ingresos debido a la suspensión de los impuestos a los combustibles, que continuará durante el primer semestre del próximo año, y se redujo el monto previsto por concepto de saldos de caja.

El Decreto 32-2026, que contiene la Ley del Presupuesto del 2027, establece ingresos corrientes por Q134 mil millones, fuentes financieras por Q38 mil 268 millones e ingresos de capital por Q125 millones.

El endeudamiento interno, mediante la colocación de bonos del Tesoro, asciende a Q31 mil 394 millones, mientras que el endeudamiento externo, por medio de préstamos, se fijó en Q2 mil 869 millones.

Los ingresos tributarios se estiman en Q127 mil 927 millones, cuya recaudación estará a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En cuanto a los egresos del presupuesto del 2027, se asignaron Q112 mil 732 millones para gastos de funcionamiento, Q38 mil 686 millones para inversión y Q21 mil millones para el servicio de la deuda pública.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) contará con Q1 mil 970 millones para las elecciones generales del 2027, Q50 millones para el voto en el extranjero, Q293 millones de aporte y Q20 millones para el pago de la deuda política. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Los ministerios con mayores recortes

En las asignaciones de gasto, las principales reducciones respecto de la propuesta que presentó el Minfin el pasado 2 de septiembre se concentran en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que tenía previsto un techo presupuestario de Q10 mil 490 millones, pero quedó en Q5 mil 919 millones, lo que representa una disminución de Q4 mil 571 millones.

La estimación de ingresos debido a la suspensión de los impuestos a los combustibles, que continuará durante el primer semestre del próximo año, y se redujo el monto previsto por concepto de saldos de caja.

Para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se había previsto una asignación de Q5 mil 500 millones, que quedó en Q2 mil 950 millones, equivalente a una reducción de Q2 mil 550 millones.

En el caso del Ministerio de Salud, la asignación pasó de Q18 mil 615 millones a Q16 mil 482 millones, es decir, una disminución de Q2 mil 133 millones.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el presupuesto vigente del 2026 para el Ministerio de Salud asciende a Q26 mil 616 millones; para Comunicaciones, a Q7 mil 722 millones, y para Desarrollo Social, a Q4 mil 407 millones.

Otra reducción se registró en el rubro del servicio de la deuda pública, cuya asignación pasó de Q24 mil 601 millones, contemplados en la iniciativa original, a Q21 mil millones, lo que representa una disminución de unos Q3 mil 600 millones.

Para el presente ejercicio fiscal, ese rubro cuenta con una asignación de Q20 mil 638 millones.

El Congreso de la República autorizó para el 2027 un endeudamiento interno de Q31 mil 394 millones, mediante la colocación de bonos del Tesoro, mientras que el endeudamiento externo, por medio de préstamos, se fijó en Q2 mil 869 millones. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)



Otras asignaciones clave del presupuesto

Entre otras asignaciones relevantes figuran Q5 mil 88 millones para el Ministerio Público (MP); Q4 mil 650 millones para la modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ); Q454 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP); Q1 mil millones para el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios y Q250 millones para el Fideicomiso de Transporte para la Ciudad de Guatemala.

Para la Corte de Constitucionalidad (CC) se asignaron Q130 millones; para la Contraloría General de Cuentas (CGC), Q1 mil 125 millones, y para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Q240 millones.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contará con Q1 mil 568 millones, mientras que para la modernización del sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías se destinarán Q300 millones.

Para el Organismo Judicial (OJ) se establecieron dos asignaciones, una de Q2 mil 392 millones y otra de Q2 mil 616 millones, mientras que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) contará con Q1 mil 632 millones.

En el caso del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se asignaron Q50 millones para el voto en el extranjero, Q293 millones de aporte, Q20 millones para el pago de la deuda política y Q1 mil 970 millones para las elecciones generales del 2027.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) recibirá Q3 mil 270 millones, además de un aporte extraordinario de Q350 millones.

Para el servicio de la deuda pública se contempló una asignación de Q10 mil 136 millones.