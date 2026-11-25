En medio de la discusión del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027 en el Congreso de la República, el Ministerio de Finanzas (Minfin) realizó una emisión de eurobonos por US$800 millones, equivalentes a unos Q6 mil 100 millones.

La operación de crédito público se efectuó el lunes 23 de noviembre y forma parte del cupo de deuda bonificable autorizado por el Legislativo en el presupuesto vigente, que asciende a Q168 mil millones. La colocación se concretó a unas seis semanas de que concluya el ejercicio fiscal.

Al cierre de septiembre del 2026, el reporte de Operaciones de Crédito Público (OCP) da cuenta de que el saldo total de la deuda pública de Guatemala, que comprende el endeudamiento interno y externo, ascendió a Q252 mil 478 millones.

Se prevé que ese monto aumente al cierre del año, debido a que aún está pendiente de completarse el cupo de endeudamiento autorizado para el presente ejercicio fiscal.

En el 2023, el saldo de la deuda pública ascendió a Q222 mil 575.73 millones, por lo que, al cierre de septiembre del 2026, registró un incremento de Q29 mil 902 millones, equivalente al 13.4%, según cifras oficiales.

Minfin amplía el endeudamiento externo

Por medio de un comunicado de prensa, el Minfin informó que la colocación del eurobono fue por US$800 millones, con vencimiento en el 2039, una tasa de interés anual del 6.60%, un plazo medio de 12.5 años y un precio de colocación del 98.33%.

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“Es la primera emisión internacional del país desde julio de 2025 y forma parte de la estrategia de financiamiento del Estado que busca asegurar recursos para los proyectos prioritarios de desarrollo, la inversión pública y el bienestar de la población. También busca ampliar la base de inversionistas y diversificar las fuentes de financiamiento en condiciones que preserven la sostenibilidad de las finanzas públicas”, señala el comunicado.

La demanda de los inversionistas alcanzó los US$2 mil 500 millones, lo que, según el Minfin, representó 3.2 veces el monto emitido.

El Congreso de la República aprobó la exoneración de impuestos a los combustibles, medida que tendrá un impacto en la recaudación tributaria del presente ejercicio fiscal. (Foto Prensa Libre: EFE)

Deuda cubrirá inversión y exenciones fiscales

Sobre el destino de estos recursos, que ingresarán a la caja fiscal en los próximos días, una vez liquidada la operación, el Minfin explicó que se utilizarán para cubrir al menos cinco rubros de gasto previstos en el presupuesto, que tienen asignada esa fuente de financiamiento.

Entre estos figuran la atención a los beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor; la construcción de carreteras e infraestructura económica y social a escala nacional, y la adquisición de equipo educativo, cultural y recreativo, así como de transporte y comunicaciones.

Además, según el comunicado oficial, los recursos se destinarán a financiar la adquisición de armamento para la Policía Nacional Civil (PNC) y a compensar los ingresos que el Estado dejó de percibir por las exenciones temporales del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP), establecidas en el Decreto 22-2026, ante el alza de los precios de los combustibles en el mercado internacional.

Fredy Arizmendy Gómez, exanalista de Operaciones de Crédito Público (OCP), consideró que el nuevo endeudamiento incrementará el ya abultado servicio de la deuda. Explicó que, con la colocación de US$800 millones a una tasa de interés del 6.60%, a partir del 2027 se deberán pagar cerca de Q400 millones anuales solo en intereses.

Es la primera emisión internacional del país desde julio de 2025 y forma parte de la estrategia de financiamiento del Estado que busca asegurar recursos para los proyectos prioritarios de desarrollo, la inversión pública y el bienestar de la población.

“¿Es rentable ese endeudamiento? Si bien se indican aspectos de compra de equipo, seguridad y educación, sabemos que los recursos no están rindiendo los resultados deseados. Por ejemplo, los retornos a la educación son menores al 6% y tenderán a ser menores si no se mejoran los resultados de aprendizaje en matemáticas y lectura”, ejemplificó.

Tres años de emisiones internacionales

Con la operación de crédito público efectuada el lunes 23 de noviembre, durante la actual administración del Ministerio de Finanzas se han colocado US$3 mil 700 millones en eurobonos.

El 6 de agosto del 2024 se colocaron US$1 mil 400 millones en dos tramos: uno por US$600 millones y otro por US$800 millones. El 15 de julio del 2025 se registró una emisión por US$1 mil 500 millones, distribuida en dos tramos de US$800 millones y US$700 millones, según el reporte de Operaciones de Crédito Público (OCP).

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El reporte indica que la reciente emisión por US$800 millones correspondería a la decimoséptima operación de este tipo.

En cuanto a los próximos vencimientos, el 5 de junio del 2027 vencerá un eurobono por US$500 millones; el 13 de febrero del 2028, otro por US$700 millones, y el 10 de agosto del 2029, uno por US$500 millones.

Esto significa que Guatemala deberá cumplir con obligaciones de pago de capital por US$1 mil 700 millones con los acreedores internacionales durante los próximos tres años consecutivos.

Parte de los recursos obtenidos mediante la colocación de eurobonos por US$800 millones se destinará a financiar proyectos de infraestructura e inversión pública, según el Ministerio de Finanzas Públicas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Condiciones favorables de mercado

Irving de la Cruz, consultor independiente y analista financiero, consideró que la operación realizada por el Minfin se concretó en un momento oportuno para captar recursos en los mercados internacionales, debido a las condiciones de estabilidad y disponibilidad de liquidez, lo que se reflejó en la demanda de los inversionistas.

El especialista destacó que la tasa de interés del 6.60% es favorable para una colocación en dólares en los mercados internacionales y refleja, a su juicio, el buen desempeño de la economía guatemalteca.

En cuanto a las condiciones del mercado, De la Cruz explicó que los inversionistas respondieron favorablemente a la nueva emisión, con una demanda superior al monto requerido. Además, consideró que la tasa obtenida es competitiva respecto de instrumentos similares de deuda soberana de mercados emergentes.

Agregó que las condiciones financieras de la emisión son favorables en comparación con colocaciones anteriores, aunque recordó que en el 2025 se emitieron bonos de características similares en un contexto de mercado distinto.

Respecto de la percepción de los mercados financieros internacionales hacia Guatemala, De la Cruz enfatizó que la colocación refleja estabilidad en el riesgo soberano del país, que, según indicó, está cerca de alcanzar el grado de inversión.

Añadió que Guatemala continúa obteniendo tasas de interés inferiores a las de otras colocaciones en la región, debido, en parte, a la fortaleza de su economía, que calificó como la más grande y estable de Centroamérica.