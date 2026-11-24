Por un monto de Q172 mil millones, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la madrugada de este miércoles 25 de noviembre el Decreto 32 - 2026 que contiene el Proyecto de Presupuesto para el 2027, en una jornada legislativa que se prolongó por más de 15 horas.

Entre los principales cambios al proyecto de gasto para el próximo ejercicio fiscal sobresale el aumento a Q7 mil millones del aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

En contraste con el incremento de los recursos destinados a los Codedes, los presupuestos asignados a salud, educación, infraestructura y seguridad registraron reducciones con la aprobación del plan de gasto.

La discusión y aprobación del presupuesto se desarrollaron durante la tarde y la noche del martes 24 de noviembre y se extendieron hasta la madrugada de este miércoles.

La Comisión de Finanzas del Congreso emitió el dictamen favorable sobre el proyecto de presupuesto para el 2027, por un monto de Q172 mil millones, con una reducción de Q20 mil millones frente a la propuesta original, de Q192 mil millones, presentada por el Ejecutivo en septiembre.

Los integrantes de la citada sala legislativa emitieron un dictamen favorable sobre la iniciativa 6481, que contiene el proyecto de gasto del próximo año.

Los integrantes de la comisión sostuvieron una reunión virtual durante la mañana del 24 de noviembre, en la que aprobaron los cambios al proyecto de gasto. Los consensos y los cabildeos entre los diferentes bloques legislativos para lograr la aprobación del presupuesto se iniciaron durante el fin de semana, según indicaron fuentes del Legislativo.

El diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso, afirmó antes del comienzo de la sesión ordinaria que aún se mantenían a la espera de conocer el dictamen de la Comisión de Finanzas, el cual debe ser conocido antes de su aprobación en el hemiciclo.

“Nosotros solo estamos a la espera de que nos puedan compartir el dictamen para analizarlo, si se entra a conocer o, pues, se entrará a conocer en otro momento. Recordemos que no está agendado; la agenda del día de hoy no contempla el presupuesto. Sabemos de que fue aprobado un dictamen, pero no tenemos conocimiento del mismo hasta el momento y hasta que sea compartido en Dirección Legislativa y compartido con todos los diputados”, aseguró.

La sesión ordinaria comenzó en el Congreso con 68 diputados presentes en el hemiciclo y se aprobó la agenda de la sesión que se acordó el 23 de noviembre en la instancia de jefes de bloques, en la que el dictamen del proyecto de presupuesto del 2027 fue incluido en la discusión por medio de una moción privilegiada.

La sesión ordinaria comenzó alrededor de las 14.40 horas con un total de 68 diputados. Luego de conocer el despacho calificado y las iniciativas de ley, y aprobar en primera lectura las iniciativas 6694, que dispone aprobar la Ley de Dignificación de las Pensiones del IGSS y Cumplimiento del Aporte Estatal, y 6774, para modificar la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, con el objetivo de que los agentes de la PNC puedan utilizar vehículos particulares para realizar investigaciones, se comenzó a abordar el tema del presupuesto.

Presentan moción privilegiada

Por medio de una moción privilegiada presentada por los diputados Candido Leal, de Vamos; Rodrigo Pellecer, del bloque Elefante, y Alberto de León, del bloque Cabal, entre otros, se solicitó al pleno la aprobación en primera lectura del dictamen del proyecto de presupuesto para el 2027.

Previo a la votación, varios diputados se pronunciaron en contra de entrar a conocer el proyecto de presupuesto del 2027. Si bien aseguraron que “es positivo” que haya sido reducido a Q172 mil millones, también señalaron que se reducen varios montos destinados a temas importantes como educación, salud y seguridad, mientras que otros rubros muestran un incremento, como los destinados a las oenegés, fundaciones y municipalidades por medio de los Codedes.

El diputado Álvaro Arzú Escobar, del bloque Unionista, quien integra la Comisión de Finanzas, indicó que durante la reunión en la que se aprobó el dictamen únicamente se presentaron unas cuantas diapositivas con algunos rubros y que no se les entregó el dictamen, el cual aseguró que recibió en su teléfono celular durante la sesión, alrededor de las 16.15 horas, por lo que sugirió que la aprobación del presupuesto se hiciera en tres lecturas para dar tiempo a que todos los diputados conozcan el contenido del dictamen.

“Si bien considero que es positivo aprobar un presupuesto por un monto menor, no quiere decir que no se tengan que guardar las formas. Darle esa cantidad al Gobierno es casi un crimen; dar un presupuesto con un monto menor tampoco lo hace bien. No voy a ser partícipe de esto. Es un dictamen defectuoso y la ley orgánica lo describe como tal. Hagámoslo responsablemente y discutámoslo en tres debates”, aseguró.

El diputado Samuel Pérez también aseguró que, junto a los integrantes de su bloque, votaría en contra de la moción para entrar a conocer el presupuesto del 2027, ya que en este se hace una reducción considerable de recursos a los ministerios de Salud, Educación y Gobernación, los cuales fueron redirigidos a oenegés y otras entidades con un fin claramente “electoral”.

“Hoy se quiere cometer una traición al pueblo con la aprobación de un presupuesto descarado. Hace 15 días mandamos enmiendas para que el dinero llegue a las familias guatemaltecas y vemos que Q5 mil millones menos para educación, salud y seguridad, y se lo aumentan en más de Q6 mil millones destinados para campaña en ONG y otros rubros”, aseguró Pérez.

“A este presupuesto, a este dictamen exprés que acaba de empezar a circular en los chats, le pueden poner todo el maquillaje que quieran, pero no pueden esconder para quiénes está diseñado, y está diseñado para las próximas campañas electorales. Es un total descaro. En presupuestos anteriores era un cheque en blanco y en este presupuesto ese cheque tiene números que van para Codedes y oenegés para campaña electoral”, afirmó la diputada Laura Marroquín.

“Lo que hoy vemos aquí da risa porque hoy los descarados hablan de descaro. Les quiero contar que el que siembra cosecha, porque hoy ustedes van a cosechar lo que con sus semillas hicieron al pueblo de Guatemala. Lo que va a pasar hoy en el Congreso lo propiciaron ustedes, porque son los que han creado los bolsones de corrupción a quienes se les han aprobado los presupuestos más grandes de la historia y no han realizado nada con esos recursos”, aseguró el diputado Alan Rodríguez, del bloque Vamos.

Urgencia Nacional

Al término de los pronunciamientos de los congresistas se efectuó la votación de la moción privilegiada para comenzar a aprobar el presupuesto 2027, con un resultado de 113 votos a favor, 43 en contra y 4 diputados ausentes. Posteriormente se declaro la aprobación de urgencia nacional con 117 votos a favor.

Con ello comenzó la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto del 2027 por un monto de Q172 mil millones.

Presentan enmiendas

Alrededor de las 21:30 horas diputados de distintos bloques legislativos se reunieron en la Comisión de Finanzas a puerta cerrada. En la reunión también estuvieron algunos integrantes de la Junta Directiva como el presidente Luis Contreras y el segundo vicepresidente Elmer Palencia, quienes permanecieron por varios minutos en la reunión. Al salir, ambos legisladores aseguraron que no tenian conocimiento de que los diputados estuvieran negociando o realizando enmiendas al proyecto de presupuesto.

No obstante, alrededor de las 23:08 horas se presentaron un total de 13 enmiendas al proyecto de presupuesto encaminadas en realizar ajustes dentro de los montos establecidos en el dictamen de la Comisión de Finanzas con la finalidad de reorientar recursos hacia áreas sociales, salud, becas y obras, así como para regular las condiciones de los desembolsos, fiscalización y transferencias hacia oenegés y entidades que reciben fondos estatales, y para reducir el monto destinado por concepto extraordinario a los Codedes.

Dentro de estas sobresalió la presentada por los diputados oficialistas Jose Carlos Sanabria, Raúl Barrera y Victoria Godoy Palala para la sustitución total al artículo 6 con el objetivo de elevar el monto del presupuesto de egresos por un monto de Q173 mil 277 millones 836 mil 493.

Uno de los principales puntos dentro de esta enmienda por sistitución total del articulo 6 era la disminución del aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para que de Q7 mil 46 millones fuera disminuido a Q1 mil 200 millones. Sin embargo la misma obtuvo 9 votos a favor y 141 en contra quedando improbada.

Los diputados oficialistas también presentaron una enmienda para la adición de un articulo nuevo insertado después del articulo 21 con la finalidad de fortalecer el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) con un monto de Q250 millones. La enmienda presentada indicaba que dicho monto de Q250 millones se disminuyera del presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Infraestructura dentro de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Esta enmienda obtuvo 17 votos a favor y 133 en contra por lo que también fue improbada.

Otra enmienda presentada fue para la sustitución total del articulo 28 con la finalidad de modificar e incrementar los techos presupuestarios asignados a varias asociaciones y oenegés que reciben recursos del Estado. Esta enmienda fue presentada por los diputados Carolina Orellana y Mynor Mejía ambos del bloque Vamos entre otros diputados. Esta enmienda fue aprobada con el voto favorable de 111 diputados, mientras que 39 votaron en contra. Con la aprobación de esta enmienda el monto de Q2 mil 771 millones destinado a asociaciones y oenegés que se había establecido en el dictamen, se incrementa a Q2 mil 907 millones.

También se presentó otra enmienda por parte de los diputados Fidel Reyes y Carolina Orellana entre otros con el objetivo de modificar parcialmente el artículo 106 relacionado con los techos destinados a distintos departamentos y municipios para la inversión prioritaria en Agua, Saneamiento y Desarrollo Local. La enmienda fue aprobada con el voto de 120 diputados, mientras que 30 votaron en contra.

Así también los diputados aprobaron con 116 votos una enmienda por adición de un articulo nuevo presentada por los diputados Luis Aguirre, Sergio Erniquez y Sabino Velásquez entre otros, por medio del que se crean asignaciones extraordinarias adicionales por un total Q560 millones hacia el Aporte Extraordinario a los Codedes. Estas asignaciones serán financiadas mediante debitos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por Q350 millones y al Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip) por Q210 millones. Según este artículo nuevo, estas asignaciones se destinarán a la ejecución de proyectos nuevos y los recursos se orientarán "prioritariamente" al financiamiento, desarrollo y ejecución de obras de infraestructura para sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento de desechos solidos y saneamiento.

También se aprobó con 124 votos una enmienda por sustitución total del articulo 148 presentada por la diputada Evelyn Morataya por medio de la cual se faculta al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para realizar readecuaciones dentro de su presupuesto de funcionamiento para el financiamiento de becas, equivalentes al salario mínimo no agricola vigente en el 2025, para estudiantes de carreras de salud en EPS y prácticas hospitalarias. Así también se facultan readecuaciones para incrementos salariales, incentivos, reclasificación de personal y continuidad del traslado de contratistas temporales al renglon 011 por antigüedad.

La enmiendas fueron sometidas a votación alrededor de la 01:15 de este miércoles 25 de noviembre, cuando en el hemiciclo aún permanecian 150 diputados y finalizaron su aprobación a las 02.50 horas.

A las 02:53 horas se aprobó el preámbulo del Proyecto de Presupuesto para el 2027 con 119 votos a favor y la lectura en su redacción final inicio a las 3.00 am.

El Presupuesto

El dictamen del Presupuesto se conoció públicamente hasta pasadas las 16 horas del martes 24 de noviembre. Ahí se confirmó que había una rebaja de Q20 mil millones al monto total del plan de gastos para el 2027; sin embargo, el aporte extraordinario para los Codedes no solo aumenta, sino crece en un 94.5% de la propuesta original.

Los Codedes conservarían Q4 mil 985.4 millones de fondos del IVA Paz y Fonpetrol, sin embargo, aunque el Ejecutivo había propuesto un aporte extraordinario de Q1 mil 200 millones, en el dictamen la sala legislativa lo elevó a Q7 mil 046 millones, lo que representa casi Q6 de cada Q10 de su asignación. En el dictamen se amplía que el aporte extraordinario está destinado a proyectos de agua y saneamiento y financiar obras locales.

Para que el Presupuesto 2027 conserve un aumento a Codedes pero una reducción en sus egresos brutos, varios ministerios sufren también reacomodos. El Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, absorbe el mayor recorte y pierde Q4 mil 749.4 millones, que equivale al 44% de lo que había solicitado el Ejecutivo.

El Ministerio de Desarrollo Social es el segundo con más pérdida de recursos para el 2027, con Q2 mil 549.6 millones; la cartera de Salud dejaría de percibir el próximo año Q2 mil 132.7 millones y el Ministerio de Educación tendría una disminución de Q1 mil 760.6 millones. En conjunto, estas cinco carteras explican el 75% del recorte neto del presupuesto.

La reducción del Presupuesto 2027 también se explica por un ajuste en el pago de la deuda, en donde se retiran Q2 mil 600 millones previstos para amortizar deficiencias netas del Banco de Guatemala y reduce Q1 mil millones los intereses y otros cargos internos; el servicio de la deuda externa conserva en el dictamen su asignación en relación con el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Además, el presupuesto se financiaría con menos bonos y una recaudación menor. La previsión tributaria cae Q3 mil 708.7 millones, de los cuales Q2 mil 517.6 millones corresponde al impuesto sobre los derivados del petróleo, en donde el Congreso recientemente aprobó la exoneración por seis meses. La colocación prevista de Bonos del Tesoro también sufre un cambio y baja a Q11 mil 353.5 millones, mientras que el uso de saldos de caja se reduce en Q4 mil 559.9 millones.