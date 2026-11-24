En las últimas semanas, el Congreso ha aprobado de “urgencia nacional” varias leyes que han sido cuestionadas por distintos sectores, principalmente por las implicaciones que estas tendrán en las finanzas del Estado.

A criterio de analistas consultados, en la recta final del segundo período ordinario del 2026, el Congreso no está aprobando leyes por su valor técnico, sino como “moneda de cambio” dentro de un pacto político cuyo objetivo principal es el presupuesto y la construcción de bolsones de recursos con miras electorales para el 2027.

También consideran que algunos temas, como la reducción de los impuestos a los combustibles en el primer semestre del 2027, que fue aprobada el pasado martes, o la posible aprobación de la extensión del pago a los expatrulleros de autodefensa civil, son medidas populistas que los diputados han impulsado con el único fin de garantizarse el voto de distintos sectores de la población.

Presupuesto, el principal objetivo

Según indicó el politólogo Renzo Rosal, el cierre de este período legislativo muestra un Congreso que, aunque en momentos ha parecido disperso, logró acuerdos para aprobar una serie de leyes y decretos en medio de una negociación cuyo objetivo principal es la aprobación del presupuesto para el 2027.

Rosal también explica que, aunque el oficialismo “no tiene una bancada como tal”, ha sabido cohesionar al Congreso poniendo a disposición una “cantidad enorme de recursos”, lo que ha permitido que las bancadas más fuertes aprueben leyes de interés del oficialismo, como las del MetroRiel, del Cine y del Fondo Nacional de Becas, las cuales califica como “concesiones” o “leyes de relleno” a cambio de repartirse el presupuesto para el próximo año.

“El elemento que ha cohesionado el oficialismo, es que ha puesto a disposición del Congreso una cantidad enorme de recursos, y estos recursos han aceitado esa maquinaria que ha permitido que se pongan de acuerdo para aprobar otras leyes de un interés menor. En el Congreso ya se pusieron de acuerdo para repartirse grandes incentivos en lo que todavía no ha sido aprobado que es el presupuesto”, asegura Rosal.

En este sentido también coincide Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien asegura que tanto el oficialismo como los demás partidos representados en el Congreso solamente buscan fondos para “la compra de votos”, situación que ya se ha dado en anteriores legislaturas, pero que este año se ha dado de forma “más agresiva”.

“Esto es una jugada cantada en el sentido de que el oficialismo y los demás partidos lo que andan buscando son fondos efectivos para salir a comprar votos. Es un tema que empezó en años anteriores, pero este año es muy agresivo. Entre la oposición y el oficialismo llegaron a un acuerdo de que cada quién va a tener bolsones inmensos para ir a buscar entre la ciudadanía al que tenga un precio”, aseguró.

Bolsones para burócratas e ideologías

A criterio de Francisco Quezada, los recursos que serán aprobados dentro del presupuesto también tienen un fin “burocrático e ideológico”, principalmente por la creación de nuevas instituciones y unidades establecidas dentro de la Ley del Cine y de la Ley Nacional del Registro de Becas. Según indica, con la creación de nuevas entidades también se abre la puerta a contrataciones clientelares y nuevas “bolsas de empleo” dentro del Estado, lo que genera un alto uso de recursos públicos.

“Todo gobierno que busca perpetuar sus ideologías empieza llenando de funcionarios, de empleados públicos, acrecentando la planilla de las entidades e instituciones y después los obligan a votar por ellos. También es a través del cine, obras teatrales, dramáticas etc, que es una manera de lograr infiltrar las ideologías de los partidos”, aseguró.

Combustibles y expatrulleros

A criterio de los expertos, no solo el presupuesto para el 2027 tiene un fin “político-clientelar”, sino también otras leyes que ya han sido aprobadas, como la extensión por seis meses más de la exoneración de los impuestos a los combustibles, y otros asuntos, como la continuidad del pago a los expatrulleros de autodefensa civil (expac), que aún figura dentro de la agenda legislativa.

“Ambas leyes tienen un sentido populista totalmente. Este tema de los expac, así como el del asunto de los combustibles tienen un sentido estrictamente de carácter político clientelar”, aseguró Rosal.

Rosal considera que a lo largo del 2026 se ha dado la aprobación de otras leyes con fines electorales, como la ley del Impuesto Unico Sobre Inmuebles (IUSI).

Por su parte, Quezada también comenta que, aunque la exoneración de los impuestos a los combustibles sí tiene una base técnica, ya que son recursos que no se invierten debidamente, no se descarta que la medida también sea con fines electorales, así como buscar la continuidad de la relación de “codependencia” que los expatrulleros tienen con el Estado.

El bolsón de los Codedes

Francisco Quezada también hace énfasis en que los recursos destinados dentro del presupuesto para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) son principalmente susceptibles de convertirse en “bolsones” de recursos públicos destinados a fines electorales y son los diputados distritales quienes se benefician de estos. También señala que, anteriormente, el presidente Bernardo Arévalo cuestionaba el manejo de los recursos de los Codedes, pero ahora los avala dentro del presupuesto del próximo año.

“Después de que el presidente de la República cuestionaba a consejos de desarrollo y la manera como malgastaban, ahora es el Ejecutivo el que dentro del proyecto de presupuesto avala el actuar de estos consejos. Los diputados distritales que se benefician con el tema de los consejos de desarrollo ahora están votando en reciprocidad para que cada quién tenga sus bolsones en año electoral”, concluye Quezada.