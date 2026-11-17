La Corte de Constitucionalidad (CC) agendó, tras semanas de espera, tres acciones legales que podrían definir el futuro del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), pero las acciones fueron retiradas del pleno a último minuto.

Los diputados del Congreso aprobaron el 29 de julio el decreto 18-2026, que suprimió el pago del IUSI para los propietarios de los inmuebles destinados para vivienda.

Los congresistas argumentaron, durante la aprobación, que el cambio en la normativa beneficiaríaa a miles de familias, pero algunas acciones legales buscan reactivar el tributo que fue eliminado por los diputados.

La reforma aprobada por el Organismo Legislativo aclara que el beneficio aplica solo para una vivienda, en caso de que alguna persona tenga más de dos bienes inmuebles.

Para los bienes inmuebles destinados a uso comercial y otros usos, las tasas quedan establecidas de la siguiente manera:

Inmuebles con valor inscrito de Q0 a Q500 mil: 3 por millar.

Inmuebles con valor inscrito de Q500 mil con un centavo hasta menos de Q1 millón: 6 por millar.

Inmuebles con valor inscrito de Q1 millón en adelante: 9 por millar.

Algunas de las modificaciones, por los plazos que dicta el decreto, comienzan a ser aplicables desde finales de noviembre, concretamente el artículo que señala que las municipalidades y entidades descentralizadas no podrán condicionar la prestación de servicios al pago del IUSI.

Esta prohibición incluye servicios como agua potable, recolección de basura, alumbrado público, ornato y otros servicios básicos.

Mientras que el nuevo tarifario del IUSI a los inmuebles, según fuentes legislativas, estaría entrando en vigencia el 8 de enero de 2027, sin que hasta ahora la CC resuelva el tema.

Las acciones

Al menos cuatro casos relacionados a las reformas legales emitidas por el Congreso al IUSI y la sanción de la norma estaban en la agenda de este 17 de noviembre, pero fueron retirados, según confirmó una fuente que prefirió no ser citada.

Los casos en discusión son los números 7815-2026, presentado por la Municipalidad de Villa Nueva en contra del Presidente de la República y el 8677-2026, de la Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango en contra del Congreso.

También figura el 7668-2026 promovido por José Enrique Urrutía Ipiña, en contra del Congreso; y el 7802-2026 de Rubí Alejandra Sosa Vásquez en contra de distintas autoridades del Congreso y el Presidente de la República.

Los casos no son nuevos, llevan semanas dentro de la CC pero fue hasta ahora que la magistrada Annabella Morfín, presidenta de la Corte, optó por programar la discusión alrededor del IUSI.

En esta ocasión Morfín pudo haber promovido el voto de la mayoría de magistrados, debido a que dos de los tres integrantes del bloque dominante -Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa- no se encontraban para la sesión de este 17 de noviembre.

El pleno se integraría con tres titulares, la presidenta Morfín y la magistrada Astrid Lemus, y Julia Rivera, afín al bloque dominante. Para resolver las acciones relacionadas con el IUSI se debía convocar a magistrados suplentes.

Pese a que el calendario está próximo a que algunos alcances de la ley entren en vigor, la CC no ha definido las acciones legales que todavía están alrededor del pago de este impuesto.