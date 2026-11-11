Institucionalidad, incentivos, regulación de IA y protección contra la censura: así es la Ley de Cine

El Congreso aprobó el martes 10 de noviembre el Decreto 27-2026, que da vida a la Ley de Cine, de urgencia nacional en un único debate.

El objetivo de la norma, integrada por 46 articulos contenidos en ocho capítulos, es formalizar la industria audiovisual en el país, para lo cual establece en el artículo 9 la creación del Instituto Guatemalteco de Cine (IGC) como entidad descentralizada que, a su vez, estará dirigida por el Consejo Nacional de Cinematografía, cuya creación se indica en el artículo 6.

El IGC estará integrado por los Ministerios de Cultura y Deportes, de Economía, el director del Inguat y representantes de los productores y agentes de la industria del cine en Guatemala.

También se crea el Registro Cinematográfico Guatemalteco, que será una base de datos pública y que se constituirá en un requisito obligatorio para optar a los beneficios establecidos dentro de la ley.

Beneficios e incentivos

La ley establece la creación del Fondo de Fomento del Cine, que será administrado por el IGC, que se nutrirá de convocatorias públicas para el financiamiento de proyectos. Como parte de las enmiendas que fueron aprobadas por el Congreso, se reemplazó el artículo 26 para establecer un financiamiento parcial de las producciones hasta en un 50%.

En este artículo también se añade que "un mismo beneficiario no podrá optar al fondo en años consecutivos para la misma etapa de producción", esto con la finalidad de garantizar la alternabilidad.

En el ámbito tributario, como parte del artículo 28 se otorga un crédito fiscal, a cuenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de hasta el 35% del impuesto a pagar para los contribuyentes locales que realicen aportes financieros directos para proyectos de cine guatemalteco debidamente certificados.

La norma permite también a los productores guatemaltecos solicitar al IGC una devolución de hasta el 30% de su inversión y otorga un 20% de devolución a productores internacionales no residentes.

Para acceder a estos incentivos, el artículo 32 de la ley exige ejecutar el 100% de los recursos en el país —salvo excepciones para festivales— y contar con una participación creativa o técnica guatemalteca mínima del 20%.

Para garantizar la libertad artística, se regula la “Licencia de Rodaje”, la cual, según el artículo 22, es gratuita para producciones nacionales y obligatoria, con costo, para las extranjeras. Sobre este aspecto, los diputados aprobaron una adición a dicho artículo, con la que se busca blindar la norma contra la censura y en la que se indica que “la licencia de rodaje tendrá carácter exclusivamente administrativo y su otorgamiento no podrá condicionarse a la evaluación, aprobación o modificación del contenido… En ningún caso podrá utilizarse como mecanismo de censura previa ni para restringir la liberta de creación y expresión”.

Exoneración en contrataciones

En el artículo 23 de la ley se indica que se exonera al IGC de licitaciones para contratar publicidad o servicios en el exterior. Sin embargo, se añadió una enmienda en la que se indica que, para aplicar esta excepción, se debe acreditar la necesidad, el precio y la idoneidad. “Toda contratación deberá documentarse, publicarse en Guatecompras y quedar sujeta a fiscalización”, se establece.

Inteligencia artificial y derechos de autor

En materia tecnológica, el artículo 40 regula el uso de la inteligencia artificial (IA) en la actividad cinematográfica nacional. Según indica, aquellos que soliciten beneficios o fondos deberán declarar el uso de IA generativa o de apoyo, presentando una ficha de trazabilidad que identifique las herramientas utilizadas, los contenidos generados y el grado de supervisión humana. También se aclara que el uso de IA “no excluye de los beneficios”, pero el incumplimiento en la declaración puede derivar en la “revocación de los mismos”.

En cuanto a los derechos de autor, el artículo 39 obliga a demostrar la titularidad de estos y establece que en las producciones guatemaltecas se debe incluir la leyenda “Cine de Guatemala” en los créditos fílmicos.

Enmiendas

En la ley se incluyeron varias enmiendas por medio de las cuales se busca garantizar la transparencia. Los diputados aprobaron una adición al artículo 6 en la que se especifica que la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine) ocupará la representación de los productores en la primera conformación del Consejo.

También se hizo una sustitución de la literal h) del artículo 15, en la que se limitan las atribuciones del director ejecutivo del IGC. En esta se indica que el director solo podrá “promover relaciones de cooperación técnica con entidades homólogas extranjeras y suscribir convenios interinstitucionales de su competencia, sin asumir obligaciones internacionales reservadas al Estado”.

Otra enmienda que sobresale es la del artículo 27, en el que se establecen las excepciones para acceder al Fondo de Fomento. Para el efecto, se suprimió la literal d), que permitía al Consejo agregar otras prohibiciones no previstas en la ley, con lo que se busca cerrar la puerta a posibles discrecionalidades.