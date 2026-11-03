Diputados buscarán apoyo para aprobar de urgencia nacional la ley de ciberseguridad

El pleno de diputados podría aprobar este martes 3 de noviembre la Ley de Ciberseguridad, junto a un paquete de enmiendas que, a juicio de algunos conocedores del tema, debilita las penas para los delitos cibernéticos.

Al menos esas son las negociaciones políticas de las últimas horas que estarían permitiendo la aprobación de esta nueva ley, a cambio de modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027.

Eso según distintas fuentes cercanas al Organismo Legislativo, que prefieren no ser citadas, pero que confirman las conversaciones que van encaminadas en aprobar la iniciativa 6437, ley de ciberseguridad, de urgencia nacional.

Dicha propuesta llegó a la Dirección Legislativa el 27 de febrero del 2024, pero su paso ha sido lento dentro del Congreso y apenas obtuvo un dictamen favorable el 30 de septiembre de este año.

La iniciativa explica que Guatemala no tiene un marco legal para prevenir los delitos cibernéticos, planteado la creación del Centro de Respuesta Incidentes de Ciberseguridad en Guatemala (CRIC - GT).

La propuesta también contempla la creación de ciberdelitos y establecen la obligación de proteger las infraestructuras críticas, además proponen establecer reglas procesales para la evidencia digital y promover la cooperación internacional.

Entre los nuevos delitos se incluyen acceso ilícito, interceptación ilícita, ataque a la integridad de datos y del sistema informático, falsificación informática, apropiación de identidad ajena, abuso de dispositivos, fraude informático, violación de propiedad intelectual, pornografía infantil y responsabilidad de personas jurídicas.

El dictamen contempla penas que van de los 8 a los 20 años de prisión, pero un paquete de enmiendas, que estaría siendo impulsado por diputados oficialistas, de la facción del cancelado Movimiento Semilla, debilita las penas a los nuevos delitos y elimina el relacionado a pornografía infantil.

Previo a esta posible discusión, Luis Contreras, presidente del Congreso que consiguió su reelección, propuso, con éxito, entrar a conocer el proyecto de presupuesto que tendrá el Congreso para el año 2027.

*Información en desarrollo