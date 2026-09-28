Elecciones 2027: TSE anuncia cuando será el primer simulacro del sistema de transmisión de resultados

Autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostuvieron este lunes 28 de septiembre una reunión con representantes de partidos políticos y, posteriormente, se refirieron ante la prensa a distintos temas relacionados con el proceso electoral de 2027, entre ellos, el nuevo sistema de transmisión de resultados y la reunión con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Josué Illescas, director de Informática del TSE, explicó los avances y las pruebas previstas para el nuevo Sistema de Información Preliminar (SIP-245)

Según Illescas, el modelo de transmisión se fortalece en cuatro frentes, principalmente en materia de ciberseguridad.

Afirmó que el TSE contará con un modelo “muy fortalecido” en ciberseguridad para el próximo proceso electoral. Además, indicó que se fortalece la Dirección General de Informática con infraestructura tecnológica para garantizar su funcionamiento durante el evento electoral.

Añadió que estos avances permitirán comenzar con los simulacros en marzo de 2027, de acuerdo con el cronograma establecido.

El funcionario señaló que las compras relacionadas con el proceso son de conocimiento público, con el objetivo de transparentar su ejecución ante los fiscales de los partidos políticos y la población.

Al ser consultado sobre cuánto podría costar el nuevo sistema, respondió que existen estimaciones, aunque todavía se afinan los datos que serán dados a conocer posteriormente.

Illescas reiteró que el plan contempla comenzar en marzo de 2027 con pruebas y simulacros equivalentes al 25% de la carga del padrón electoral.

Posteriormente, en abril se efectuarían pruebas con el 50% del padrón; en mayo, con el 75%, y finalmente se alcanzaría el 100% antes de las elecciones.

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Además, el TSE solicitará el acompañamiento de observadores internacionales durante este proceso.

Visita del Departamento de Estado al TSE

Quelvin Jiménez Villalta, magistrado del TSE, se refirió a la visita de representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos a Guatemala con motivo de las elecciones generales de 2027.

Explicó que la visita se concretó a principios de septiembre y que el TSE continúa en coordinación con el Departamento de Estado.

Jiménez recordó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que el TSE debe efectuar las coordinaciones necesarias, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para garantizar que los guatemaltecos puedan ejercer su voto en el extranjero.

Añadió que la implementación del voto en el extranjero es relativamente reciente para Guatemala y que se debe procurar la participación de los guatemaltecos que residen en Estados Unidos.

El magistrado afirmó que existe disposición de las autoridades del Departamento de Estado para colaborar y cooperar con el TSE, dentro del marco legal de ambos países.

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