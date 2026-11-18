La economía de Guatemala mantiene perspectivas favorables para el próximo año. El Banco de Guatemala (Banguat) proyecta un crecimiento del 4.3% al cierre del 2026 y del 4% para el 2027. Sin embargo, que la economía crezca no significa que esté libre de riesgos ni que todos los hogares perciban una mejora en sus ingresos.

Durante el foro Perspectivas económicas y financieras 2027, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) el martes 17 de noviembre, autoridades monetarias y representantes empresariales analizaron los factores que podrían influir en el desempeño económico del país.

Eddy Roberto Carpio Sam, presidente del Banguat y de la Junta Monetaria (JM), presentó las proyecciones oficiales, mientras que José Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa, advirtió sobre los riesgos relacionados con las remesas, el endeudamiento público y el proceso electoral.

¿Qué significan estas proyecciones y cómo podrían afectar a los guatemaltecos?

1. ¿Qué significa que la economía de Guatemala crecerá 4%?

Significa que el país produciría más bienes y servicios durante el 2027 que en el 2026. Este crecimiento se mide mediante el producto interno bruto (PIB), un indicador que permite conocer el comportamiento general de la economía.

Según Carpio Sam, Guatemala mantiene un crecimiento superior a su potencial estimado del 3.5%, apoyado en actividades como el comercio, la construcción y los servicios financieros.

¿Cómo beneficia a la población? Una economía en crecimiento puede generar oportunidades para las empresas, favorecer la inversión y contribuir a la creación de empleo. Sin embargo, estos beneficios no necesariamente llegan de la misma manera a todas las familias.

2. ¿Por qué preocupa que las remesas crezcan menos?

Las remesas son los recursos que los guatemaltecos residentes en el extranjero envían a sus familiares en el país. Estos ingresos contribuyen a financiar gastos cotidianos y sostienen parte del consumo interno.

José Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa, advirtió que uno de los principales riesgos para el 2027 es que las remesas familiares ya no crezcan al ritmo observado en años anteriores.

Esto no significa necesariamente que las familias recibirán menos dinero, sino que el aumento de estos ingresos podría ser menor.

¿Cómo podría afectar? Si las remesas crecen más lentamente, los hogares receptores tendrían menos margen para incrementar sus compras. Esto podría moderar las ventas de comercios y el crecimiento de otras actividades económicas.

3. ¿Por qué genera preocupación el presupuesto del 2027?

El proyecto de presupuesto nacional para el 2027 asciende a aproximadamente Q192 mil millones y contempla un incremento del endeudamiento público.

El endeudamiento ocurre cuando el Estado obtiene recursos prestados para financiar gastos que no logra cubrir únicamente con sus ingresos.

El problema, según Torrebiarte, no es solamente cuánto dinero se solicita, sino para qué se utilizarán los recursos adicionales.

El presidente de Fundesa cuestionó que una parte importante del aumento de la deuda pueda destinarse al funcionamiento del Estado y al pago de la planilla, sin traducirse necesariamente en mejores servicios públicos o mayor inversión.

¿Por qué importa a los ciudadanos? Si los préstamos se destinan a infraestructura, servicios y proyectos productivos, podrían contribuir al desarrollo económico. En cambio, si el endeudamiento aumenta sin mejoras en los resultados del gasto público, el país tendrá mayores obligaciones financieras sin obtener necesariamente beneficios equivalentes.

4. ¿Cómo podrían influir las elecciones del 2027 en la economía?

Guatemala celebrará elecciones generales en el 2027, un proceso que podría influir en las decisiones económicas y en la confianza de los inversionistas.

Torrebiarte recomendó mantener “mucha cautela” ante la posibilidad de que surjan iniciativas de carácter populista durante el año electoral.

Entre sus preocupaciones mencionó los cambios relacionados con el impuesto único sobre inmuebles (IUSI) y el incremento de los recursos destinados a los consejos departamentales de desarrollo (Codedes), sin mecanismos adecuados de control.

¿Qué significa para la economía? La incertidumbre sobre futuras decisiones fiscales, presupuestarias o regulatorias puede llevar a algunas empresas a evaluar con mayor cautela sus inversiones.

No significa que las elecciones provoquen necesariamente una desaceleración, sino que las decisiones adoptadas durante ese período podrían influir en el clima de negocios.

5. ¿Qué pasará con los precios de los productos en 2027?

El Banguat prevé que la inflación cierre el 2026 en 4.25% y se sitúe alrededor del 4% durante el 2027.

La inflación mide cuánto aumentan, en promedio, los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares.

Carpio Sam explicó que el ritmo inflacionario disminuyó de 4.69% en septiembre a 4.38% en octubre, principalmente por los efectos de la exoneración de impuestos a los combustibles.

¿Significa que los precios bajarán? No necesariamente. Una inflación del 4% significa que, en promedio, los precios continuarían aumentando, pero a un ritmo moderado.

Además, Fundesa advirtió que nuevos incrementos en los precios internacionales del petróleo, derivados de conflictos geopolíticos, podrían generar presiones sobre el costo de los combustibles y otros productos.

6. ¿Por qué Guatemala necesita atraer más inversión extranjera?

La inversión extranjera ocurre cuando empresas o inversionistas de otros países destinan capital a actividades productivas y negocios en Guatemala.

Torrebiarte considera que el país debería aspirar a captar más de US$4 mil millones anuales de inversión extranjera para fortalecer el crecimiento económico y generar oportunidades de empleo.

Sin embargo, advirtió que Guatemala enfrenta dificultades para atraer mayores flujos de capital, por lo que considera necesario mejorar la certeza jurídica y la competitividad.

¿Cómo podría beneficiar a la población? Una mayor inversión puede contribuir a la apertura de empresas, la generación de puestos de trabajo y el desarrollo de actividades productivas.

¿Qué se puede esperar de la economía guatemalteca en 2027?

Las proyecciones del Banguat apuntan a que Guatemala mantendrá un crecimiento económico estable, cercano al 4%, con una inflación dentro de la meta establecida por las autoridades monetarias.

No obstante, las advertencias de Fundesa muestran que el crecimiento económico por sí solo no garantiza mejores condiciones de vida.

El comportamiento de las remesas, el uso de los recursos provenientes de la deuda pública, las decisiones durante el año electoral y la capacidad para atraer inversión serán factores importantes para determinar si la estabilidad económica se traduce en más empleo, mejores servicios y oportunidades para los guatemaltecos.