El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó 39 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Izabal, Petén y Alta Verapaz.

Los operativos permitieron la captura de 13 personas y la localización de un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de drogas en Izabal, departamento donde permanece vigente el estado de sitio.

De acuerdo con el MP, las diligencias se desarrollaron en seguimiento a las investigaciones contra dos estructuras criminales presuntamente dedicadas al comercio de drogas y al tráfico ilícito de personas.

Las capturas se efectuaron por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociación ilícita, asociaciones delictivas y tráfico ilícito de personas.

Localizan laboratorio clandestino e incautan drogas y armas

Durante los allanamientos, las autoridades localizaron un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de sustancias ilícitas en Izabal, además de armas de fuego, drogas, documentos y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones.

Entre las evidencias incautadas, el MP reportó:

Un fusil

Una carabina

Tres pistolas

Seis cargadores para armas de fuego

81 bolsitas con marihuana

15 colmillos con cocaína, según pruebas preliminares de campo

869 colmillos vacíos

Nueve teléfonos celulares

Documentos contables

Un vehículo

Municiones para armas de fuego

Según el Ministerio Público, la investigación permitió documentar actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, transporte, procesamiento y comercialización de sustancias ilícitas, principalmente cocaína.

El Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional Civil realizó 39 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia inmuebles ubicados en Izabal, El Petén y Alta Verapaz. Las acciones se realizaron en seguimiento a la investigación contra dos estructuras criminales que se dedican al comercio de drogas y el tráfico ilícito de personas. Como resultado se coordinó la aprehensión de 13 personas por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociación ilícita, asociaciones delictivas y tráfico ilícito de personas. Además, se incautaron diversos indicios, entre ellos un fusil, una carabina, tres pistolas, seis cargadores para armas de juego, 81 bolsitas con marihuana, 15 colmillos con cocaína según pruebas preliminares de campo, 869 colmillos vacíos, nueve teléfonos celulares, diversos documentos contables, un vehículo y distintas municiones para arma de fuego. En el departamento de Izabal se localizó un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de drogas. La investigación documentó actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, transporte, procesamiento y comercialización de sustancias ilícitas, principalmente cocaína. Asimismo, las diligencias permitieron identificar una estructura dedicada a facilitar el traslado irregular de personas migrantes por territorio guatemalteco hacia las fronteras con México. Se documentó coordinaciones relacionadas con transporte, hospedaje, alimentación, financiamiento y vigilancia de rutas para evadir controles policiales. Las personas detenidas se relacionan con dichos ilícitos. — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 27, 2026

El reporte del MP no precisa la ubicación exacta del laboratorio clandestino ni su capacidad de procesamiento.

Investigan estructura dedicada al tráfico ilícito de migrantes

Las investigaciones también permitieron identificar una estructura criminal presuntamente dedicada a facilitar el traslado irregular de personas migrantes por territorio guatemalteco hacia la frontera con México.

Según el MP, se documentaron actividades logísticas y financieras vinculadas con el traslado de migrantes y la evasión de controles policiales.

Las autoridades relacionan a las 13 personas detenidas con los ilícitos investigados en ambos casos.

El informe del Ministerio Público no detalla la identidad de los capturados ni especifica cuántos de ellos estarían vinculados con cada una de las estructuras criminales.

Operativos se desarrollan durante el estado de sitio en Izabal

La localización del laboratorio clandestino ocurre mientras permanece vigente el estado de sitio en Izabal y Zacapa, decretado por el Organismo Ejecutivo durante 30 días para combatir a las estructuras criminales y reducir los índices de violencia.

La medida de excepción fue establecida mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, publicado el 15 de noviembre en el Diario de Centro América, y ratificada por el Congreso de la República el 17 de noviembre.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, del jueves 26 de noviembre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, afirmó que los homicidios habían disminuido significativamente en ambos departamentos desde la implementación del estado de sitio.

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