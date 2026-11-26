El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron este jueves 26 de noviembre 30 diligencias de allanamiento en Petén, que permitieron la captura de 15 personas, como parte de una investigación para desarticular la estructura criminal denominada “Limpieza Humana”, presuntamente vinculada con más de 40 asesinatos.

Entre los capturados figuran agentes de la PNC señalados de presuntamente colaborar con la organización mediante la revelación de información que le permitía evadir operativos policiales.

Las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia se desarrollaron en coordinación con el Departamento de Delitos contra la Vida de la Subdirección de Investigación Criminal de la PNC.

¿Qué delitos se atribuyen a la estructura “Limpieza Humana”?

El Ministerio Público informó que, como parte de las investigaciones contra esta organización criminal, se indagan los siguientes delitos:

Asesinato

Conspiración para cometer asesinato

Asociación ilícita

Uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad

Simulación de delito

Durante los allanamientos, las autoridades también incautaron varias armas de fuego, que serán sometidas a peritajes balísticos para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.

El MP no precisó la cantidad de agentes policiales aprehendidos ni divulgó la identidad de las 15 personas capturadas en su reporte inicial.

Ministro de Gobernación confirma que aún hay capturas pendientes

Durante la conferencia de prensa La Ronda, de este jueves 26 de noviembre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, se refirió a los operativos en Petén al responder una pregunta de Prensa Libre sobre los resultados de las acciones de seguridad.

El funcionario identificó a la organización como una red de sicarios a la que atribuyó asesinatos y un ambiente de temor generalizado entre la población de ese departamento.

Aunque afirmó que se logró desarticular gran parte de la estructura, reconoció que todavía hay presuntos integrantes pendientes de aprehender.

El titular de Gobernación también explicó que existen otras acciones de seguridad en desarrollo cuyos detalles no pueden divulgarse por razones de estrategia.

✅ Desarticulación de estructura criminal denominada “Limpieza Humana” en Petén: 15 personas capturadas El Ministerio Público en coordinación con el Departamento de Delitos contra la Vida de la Subdirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, ejecutó hoy 30 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el departamento de El Petén, como parte de las acciones para desarticular la estructura criminal denominada “Limpieza Humana”. Como resultado, se aprehendió a 15 personas en el marco de dicha investigación. Dicha estructura es investigada por su presunta vinculación con más de 40 hechos relacionados con atentados contra la vida y la integridad de las personas. Entre los delitos que se investigan se encuentran asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad y simulación de delito. Entre las personas aprehendidas figuran agentes de la Policía Nacional Civil, sindicados de su presunta cooperación con la estructura criminal mediante la revelación de información para evadir operativos policiales. Durante las diligencias se incautaron diversas armas de fuego, las cuales serán sometidas a peritajes balísticos para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos. El Ministerio Público continuará impulsando las acciones necesarias para llevar a los responsables ante los órganos jurisdiccionales. Las investigaciones continuarán para identificar y aprehender a otros posibles responsables vinculados a la estructura. — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 26, 2026

Gobernación reporta disminución de homicidios en Zacapa e Izabal

Durante la misma conferencia, Villeda aseguró que los homicidios han disminuido significativamente en Zacapa e Izabal desde la implementación del estado de sitio, decretado por el Organismo Ejecutivo por 30 días mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, publicado el 15 de noviembre en el Diario de Centro América.

El Congreso de la República ratificó la medida el 17 de noviembre, con 147 votos a favor, y amplió su alcance para facultar a las fuerzas de seguridad a tomar el control de los centros de privación de libertad del país.

Según el funcionario, Zacapa e Izabal se encuentran entre los cuatro departamentos con mayor incidencia de homicidios en el ámbito nacional. Aunque reconoció que se han registrado hechos violentos durante la vigencia del estado de sitio, sostuvo que la incidencia ha disminuido respecto de las condiciones previas a su implementación.

Sin embargo, el ministro no proporcionó cifras concretas sobre la reducción de homicidios. Indicó que las autoridades divulgarán información más detallada cuando dispongan de datos que permitan evaluar los resultados durante un período más amplio.

Anteriormente, Villeda había señalado que la posibilidad de extender el estado de sitio a otros departamentos podría discutirse con el presidente Bernardo Arévalo y en el Consejo Nacional de Seguridad.

Petén, sin embargo, no figura entre los departamentos sujetos territorialmente a esta medida de excepción. Los allanamientos de este jueves corresponden a una investigación específica contra la estructura “Limpieza Humana”.

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