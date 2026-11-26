El presidente Bernardo Arévalo confirmó este jueves 26 de noviembre que vetará el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027, aprobado por el Congreso de la República, al considerar que las modificaciones privilegian intereses políticos y electorales sobre las necesidades de la población.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario cuestionó los recortes a los ministerios de Gobernación, Salud Pública y Asistencia Social, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y Desarrollo Social, entre otras instituciones.

Arévalo afirmó que el 80% de los recortes está dirigido a reducir la inversión en servicios públicos, lo que, a su juicio, limita la capacidad del Gobierno para atender las necesidades de los guatemaltecos.

“Como presidente de la República, mi deber es proteger a la población y, con ello, proteger los recursos. En consecuencia, tengo la responsabilidad de vetar este presupuesto vergonzoso, que pretende destinar lo que es de todos a los bolsillos de unos cuantos”, expresó el mandatario.

El gobernante aseguró que la decisión cuenta con el respaldo del Consejo de Ministros y del Gabinete de Gobierno.

“Mi decisión y la decisión del Consejo de Ministros y del Gabinete de Gobierno es de rechazo total al presupuesto que fue aprobado irresponsable y descaradamente por una mayoría en el Congreso. No lo aceptamos y no lo vamos a permitir”, agregó.

El Congreso aprobó de urgencia nacional, durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre y tras más de 15 horas de sesión legislativa, un presupuesto de Q172 mil 420 millones, frente a los Q192 mil millones que había propuesto el Organismo Ejecutivo.

El monto aprobado representa un incremento del 2.1% respecto del presupuesto vigente del 2026, que asciende a Q168 mil 798 millones.

Arévalo advierte efectos de los recortes en los servicios públicos

El mandatario sostuvo que las modificaciones aprobadas por los diputados afectan la continuidad de los programas impulsados durante su administración y cuestionó las prioridades de los legisladores en vísperas de las elecciones generales del 2027.

En materia de seguridad, Arévalo criticó la reducción de recursos para las fuerzas de seguridad, en momentos en que estas desarrollan operaciones contra pandillas y otras estructuras criminales.

Respecto de Salud Pública, señaló que los recortes afectan los esfuerzos para facilitar el acceso a medicamentos a precios más bajos, acercar los servicios de salud a las comunidades y garantizar el abastecimiento de los centros asistenciales.

En cuanto a infraestructura, afirmó que los diputados redujeron más de la mitad de la inversión destinada a ampliar la red vial del país, incluidos proyectos de caminos y carreteras para las comunidades.

El presidente también cuestionó la reducción de recursos destinados al remozamiento de escuelas, la apertura de institutos de educación media y la entrega de equipo tecnológico a estudiantes.

Según Arévalo, durante su administración se han entregado más de 48 mil computadoras a estudiantes como parte de las acciones para mejorar el sistema educativo.

Cuestiona recortes a programas sociales, becas y vivienda

Otro de los señalamientos del presidente se centró en la reducción de recursos para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), cuya asignación pasó de los Q5 mil 500 millones propuestos por el Ejecutivo a Q2 mil 950 millones.

Arévalo afirmó que, durante los últimos tres años, esa cartera cuadruplicó el apoyo a los hogares más pobres y logró declarar 30 municipios libres de pisos de tierra.

El mandatario también cuestionó que el Fondo Nacional de Becas quedara sin recursos para el próximo ejercicio fiscal.

Según el presidente, durante un año su gobierno otorgó más de mil 200 becas para estudios universitarios y técnicos a jóvenes de distintos puntos del país.

Arévalo señaló que los diputados también dejaron sin fondos el mecanismo de apoyo para la adquisición de una primera vivienda, mediante el cual, aseguró, se benefició a más de mil 750 familias durante los últimos dos años.

Así quedaron las asignaciones de los ministerios con mayores recortes

Entre las principales reducciones respecto de la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) figuran las siguientes:

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV): pasó de Q10 mil 490 millones a Q5 mil 919 millones, una reducción de Q4 mil 571 millones.

pasó de Q10 mil 490 millones a Q5 mil 919 millones, una reducción de Q4 mil 571 millones. Ministerio de Desarrollo Social (Mides): pasó de Q5 mil 500 millones a Q2 mil 950 millones, una reducción de Q2 mil 550 millones.

pasó de Q5 mil 500 millones a Q2 mil 950 millones, una reducción de Q2 mil 550 millones. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS): pasó de Q18 mil 615 millones a Q16 mil 482 millones, una reducción de Q2 mil 133 millones.

Las modificaciones que hicieron los legisladores también incluyeron ajustes en las fuentes de financiamiento del presupuesto y una reducción del endeudamiento previsto por el Ejecutivo.

Más recursos para los Codedes en un año electoral

Mientras se redujeron las asignaciones propuestas para varios ministerios, la Comisión de Finanzas del Congreso aumentó los recursos destinados a los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes).

El dictamen contempló una asignación de Q12 mil 31 millones para estas instancias durante el 2027, distribuidos entre aportes ordinarios y extraordinarios.

El aumento contrasta con los niveles de ejecución presupuestaria registrados durante el actual ejercicio fiscal.

Según datos del Ministerio de Finanzas Públicas, al 24 de noviembre los Codedes habían ejecutado el 34.76% de su presupuesto vigente, equivalente a más de Q5 mil 362 millones, de una asignación superior a los Q15 mil 425 millones.

Si los recursos pendientes de ejecutar se mantienen al cierre del ejercicio fiscal y se incorporan al presupuesto del próximo año, la disponibilidad de fondos para los Codedes podría superar los Q22 mil millones.

Arévalo cuestionó el aumento de las asignaciones en vísperas de las elecciones generales del 2027, mientras se redujeron los recursos para programas gubernamentales que considera prioritarios.

Arévalo ya había advertido que buscaría frenar el presupuesto

El miércoles 25 de noviembre, mediante un video publicado en su cuenta de X, Arévalo expresó su rechazo a las modificaciones que los diputados hicieron a la propuesta del Organismo Ejecutivo y anunció que emprendería acciones para frenar el presupuesto.

“Tomaremos acciones para frenar este presupuesto irresponsable aprobado por una mayoría en el Congreso y seguir trabajando para el bienestar de todos y todas”, manifestó el mandatario.

En ese momento, el presidente no precisó qué mecanismos utilizaría el Ejecutivo para impedir que entrara en vigor el presupuesto aprobado por los legisladores.

“Que nadie se equivoque: esto no es un golpe a nuestro gobierno, es un golpe a la gente”, expresó Arévalo en aquella ocasión.

Se alistan para trabajar con el presupuesto del 2026

Arévalo también informó que el Organismo Ejecutivo se prepara para operar en el 2027 con el presupuesto vigente del 2026.

“Nosotros estamos listos y hemos ordenado a los ministros que preparen ya la adaptación de sus planes de trabajo al presupuesto 2026 para seguir implementando”, afirmó el mandatario.

Arévalo explicó que los ministerios trabajan en la adecuación de sus planes y que deberán presentar el presupuesto analítico que permita iniciar la ejecución de los recursos a partir del 1 de enero del 2027.