El avance de las investigaciones por el femicidio de Sucely Areli Aguirre Quinteros, de 36 años, abre el debate sobre las relaciones desiguales de poder, la violencia contra las mujeres y la importancia de la evidencia científica para esclarecer estos crímenes. Este miércoles 25 de noviembre, Julio Roberto Pineda García, abogado de 49 años y pareja sentimental de la víctima, según la Fiscalía, fue ligado a proceso penal por el delito de femicidio y enviado a prisión preventiva. Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión se analizaron los avances de las pesquisas y la necesidad de identificar oportunamente las manifestaciones de violencia en las relaciones de pareja.

Aguirre Quinteros, quien laboraba como promotora social en la Alcaldía Auxiliar de la zona 7 capitalina, desapareció el 14 de noviembre y su cuerpo fue localizado un día después, envuelto en sábanas, en la colonia La Florida, zona 19. El análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer, según el Ministerio Público (MP), que la mujer llegó a un apartamento de la zona 18 acompañada del ahora procesado, a quien posteriormente se le observó salir del inmueble con el cuerpo de la víctima.

Durante un allanamiento, las autoridades localizaron posibles rastros de sangre mediante pruebas de quimioluminiscencia, mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Violencia de pareja y relaciones desiguales de poder

La hipótesis de la Fiscalía apunta a que el crimen habría ocurrido en un contexto de relaciones desiguales de poder y violencia contra la víctima. Durante el análisis se destacó que la independencia económica, la formación profesional o la posición social de una mujer no la eximen del riesgo de sufrir agresiones por parte de su pareja.

También se abordó cómo el abuso de poder físico o económico, la violencia psicológica y las agresiones físicas pueden formar parte de un patrón de violencia que se agrava progresivamente y pone en riesgo la vida de las víctimas.

El femicidio de Sucely Aguirre reaviva el debate sobre las relaciones desiguales de poder, las señales de alerta de la violencia de pareja y la importancia de la denuncia y el acompañamiento familiar. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Señales de alerta y el papel de las familias

Otro de los aspectos abordados fue la importancia de reconocer las conductas violentas desde sus primeras manifestaciones, buscar apoyo y denunciar las agresiones. Se cuestionó la indiferencia que puede existir en el entorno familiar cuando estos comportamientos se consideran asuntos privados de pareja. En ese sentido, se destacó la necesidad de que familiares y personas cercanas brinden acompañamiento a las víctimas y contribuyan a que puedan acceder a mecanismos de protección, sin responsabilizarlas por la violencia que sufren.

La búsqueda de justicia para la familia de Sucely

Aunque los avances de la investigación fueron destacados durante el programa,también se recordó que detrás del proceso penal existe una familia que enfrenta la pérdida de un ser querido.

El análisis resaltó la importancia de que las investigaciones criminales se sustenten en evidencia científica y permitan establecer responsabilidades para combatir la impunidad. El juzgado otorgó al MP un plazo de tres meses para profundizar en las pesquisas y recabar nuevos elementos de prueba, entre los que figura el análisis del teléfono celular incautado al sindicado durante su captura, el 23 de noviembre. La responsabilidad penal de Pineda García deberá determinarse mediante el proceso judicial

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