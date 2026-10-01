“Así encontramos a mi hijita”: padre relata cómo hallaron el cuerpo de niña de 3 años desaparecida en Nebaj

Entre lágrimas y consternación, Jorge Luis Villatoro relató cómo terminó la búsqueda de su hija Sulmy Fabiola Villatoro Villatoro, de 3 años, quien desapareció el 28 de septiembre pasado de su vivienda en el caserío Nueva Esperanza, aldea Sumalito, Santa María Nebaj, Quiché. Según el padre, la madre había salido a cortar hierbas para comer y, cuando regresó, la niña ya no estaba. Familiares y vecinos comenzaron a buscarla hasta localizarla sin vida en una zona cercana a un riachuelo.

“Y así fue como localizamos a mi hijita. Pero ya sin vida, ya sin vida mi hijita, sin sus pantaloncitos, sin sus calcetas”, narró Villatoro.

El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde se plantearon distintas hipótesis sobre lo ocurrido y se destacó la necesidad de establecer mediante una investigación científica y una necropsia las circunstancias de la muerte.

Entre los escenarios mencionados figuran que la niña pudo haberse alejado de la vivienda y sufrido una caída en la zona boscosa, así como la posibilidad de intervención de otra persona, señalamiento sostenido por el padre. También se hizo énfasis en los riesgos que enfrenta una niña de esa edad al permanecer sin la supervisión de un adulto y en la importancia de determinar responsabilidades con evidencia.

“No, es mano criminal”

Villatoro asegura que las condiciones en las que encontraron a su hija le hacen dudar de que haya llegado por sí sola hasta ese punto.

“Pero lo que yo digo que ahí la llegaron a poner, ella no se rodó, porque de aquí para arriba son 140 metros. No, es mano criminal”, afirmó.

El caso de Sulmy Fabiola fue analizado en Impacto Directo, donde se planteó la necesidad de una investigación científica que determine las circunstancias de su muerte. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

El padre también aseguró que existen personas de quienes sospecha, aunque evitó identificarlas:

“Sí, hay muchos sospechosos. No puedo decir quién, pero hay muchos”.

Hasta ahora, la información compartida no establece mediante una conclusión oficial que la niña haya sido víctima de un delito, por lo que el señalamiento corresponde al padre.

Investigación deberá establecer qué ocurrió

Durante Impacto Directo se señaló que las pesquisas deben incluir entrevistas y una necropsia adecuada que permita establecer si la menor sufrió alguna agresión antes de morir y determinar cómo llegó al lugar donde fue encontrada. También se planteó que, por su corta edad, la niña podía confiar en una persona conocida, aunque se recalcó que únicamente una investigación sustentada en evidencia permitirá establecer si intervino alguien más. Los análisis expuestos en el programa constituyen hipótesis y no conclusiones sobre este caso.

Mientras las circunstancias de la muerte continúan pendientes de esclarecimiento, Villatoro pidió justicia y manifestó que su familia es de escasos recursos y carecía incluso del dinero necesario para el féretro de su hija.

Su relato deja como interrogante central cómo una niña de 3 años, desaparecida de su vivienda, terminó sin vida cerca de un riachuelo. Los participantes de Impacto Directo insistieron en que las autoridades deben profundizar las pesquisas para determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades, si las hubiera.

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