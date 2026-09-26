Adolescente de 14 años es hallada sin vida en vivienda de Quetzaltenango

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Adolescente de 14 años es hallada sin vida en vivienda de Quetzaltenango

Menor con alerta Alba-Keneth es localizada sin vida en la zona 5 de Quetzaltenango.

Óscar García

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Escena del crimen

Fotografía ilustrativa. Autoridades investigan la muerte de adolescente en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Shutterstock

Una adolescente de 14 años que había sido reportada desaparecida fue hallada sin vida dentro de una vivienda en la zona 5 de Quetzaltenango.

La víctima fue identificada como Indira Dulce Stefany Gómez Englenton, de 14 años, cuya desaparición fue reportada el 24 de septiembre, según la alerta Alba-Keneth emitida ese mismo día.

Luego de que sus familiares activaran la alerta, la adolescente fue localizada sin vida dentro de una vivienda situada en la misma zona donde había sido reportada como desaparecida.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para efectuar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

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El caso se encuentra bajo investigación y, hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias de la muerte.

La adolescente estudiaba en una escuela de música, institución que expresó sus condolencias a la familia y destacó que Gómez Englenton había participado como reina del centro educativo.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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