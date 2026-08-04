Hallan muerta a una menor con síndrome de Down y a su abuelo en San Ildefonso Ixtahuacán

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Hallan muerta a una menor con síndrome de Down y a su abuelo en San Ildefonso Ixtahuacán

Una menor de 16 años con discapacidad y su abuelo fueron asesinados en San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.

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La silla de la menor permanece en el lugar donde ocurrió el hecho, mientras continúan las investigaciones del doble crimen. (Foto Prensa Libre)

La silla de la menor permanece en el lugar donde ocurrió el hecho, mientras continúan las investigaciones del doble crimen. (Foto Prensa Libre)

Una menor de 16 años con síndrome de Down y discapacidad en las extremidades fue asesinada en el cantón Espino Blanco, aldea Acal, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. En el mismo hecho también murió su abuelo, Juan Méndez Velásquez, de 75 años, quien, según personas cercanas a la familia, se hacía cargo de su cuidado desde su nacimiento.

De acuerdo con vecinos y allegados, la menor fue localizada sin ropa, por lo que se presume que pudo haber sido víctima de agresión sexual. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esa versión ni han revelado detalles sobre las circunstancias del hecho, mientras continúan las diligencias de investigación.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se practicaron los peritajes correspondientes. Posteriormente, fueron entregados a sus familiares y trasladados a una funeraria, en San Ildefonso Ixtahuacán, de donde eran originarios, para los actos fúnebres.

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil, y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles líneas de investigación ni han divulgado información relacionada con sospechosos o el móvil del doble crimen.

El caso ha causado consternación entre los habitantes de San Ildefonso Ixtahuacán, quienes demandan que el hecho sea esclarecido y que los responsables enfrenten a la justicia.

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ESCRITO POR:

Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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