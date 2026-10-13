“Dos víctimas inocentes”: piden esclarecer la muerte de dos hermanos guatemaltecos, presuntamente asesinados por su padre en Los Ángeles

Las vidas de Osmani y Jimmy Gramajo, de 4 y 11 años, terminaron tras un ataque armado ocurrido el domingo 11 de octubre en el sector de Pico-Union, Los Ángeles, California.

Según reportes de medios estadounidenses, los niños fueron baleados presuntamente por su padre, de 35 años, quien también fue encontrado con una herida de bala que, según la información preliminar, se habría causado él mismo.

Los hermanos fueron declarados muertos en un hospital y su madre, de origen guatemalteco, exige justicia por lo ocurrido.

El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde los analistas destacaron la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias del ataque, establecer si hubo participación de terceras personas y evaluar posibles factores psicológicos, psiquiátricos o relacionados con el consumo de sustancias. También señalaron que el testimonio del padre, quien sobrevivió y recibió atención médica, podría resultar determinante para esclarecer los hechos.

“Creo que sí es importante que la investigación se realice, que las autoridades determinen qué fue lo que sucedió, si hubo algún tercero involucrado, qué otra cosa pudo haber pasado”, expresó uno de los participantes.

El testimonio del padre y las pruebas que podrían esclarecer el ataque

Durante el análisis, uno de los invitados consideró fundamental practicar un examen toxicológico al sospechoso para establecer si existieron factores que influyeran en su comportamiento.

“Ahora será fundamental el examen toxicológico porque el padre sobrevivió, está recibiendo la atención médica y se va a convertir en un testimonio importante y pieza clave de esta investigación”, señaló.

Otro participante planteó la posibilidad de que existieran antecedentes clínicos o trastornos psicológicos, aunque recalcó que las autoridades deberán establecer lo ocurrido antes de determinar responsabilidades. “Deberíamos de considerar tal vez que hay algún aspecto clínico, hay algún tipo de trauma, algo psiquiátrico, psicológico”, manifestó.

La muerte de Osmani y Jimmy Gramajo conmociona a sus familiares, mientras las autoridades investigan las circunstancias del ataque. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los participantes también abordaron la posibilidad de que la violencia contra los hijos esté relacionada, en determinados casos, con conflictos entre los padres. “Incluso se dice que cuando uno de los padres, ya sea mamá o papá, provoca daño a los hijos, lo hace con el pensamiento y el sentir de que va a dañar a la pareja”, expresó uno de los analistas, quien consideró necesario conocer las circunstancias familiares previas al ataque.

Otro invitado mencionó una investigación publicada en una revista pediátrica estadounidense sobre muertes de niños por armas de fuego entre el 2003 y el 2020, en la que, según su exposición, el 12% de los casos estudiados estaría relacionado con la intención de perjudicar a la pareja. Sin embargo, esa hipótesis no ha sido confirmada en el caso de los hermanos Gramajo.

Familia exige justicia mientras continúa la investigación

De acuerdo con información divulgada por N+ Univision 34, el padre había pasado un tiempo sin ver a los niños y el encuentro ocurrió después de que solicitara convivir con ellos. Los reportes sitúan el ataque en las cercanías de Venice Boulevard y Catalina Street, donde ambos hermanos recibieron disparos. El médico forense del condado de Los Ángeles clasificó las muertes como homicidios.

Analistas señalan la importancia de las pruebas toxicológicas y psicológicas para esclarecer el ataque contra dos hermanos guatemaltecos en Los Ángeles. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Mientras las autoridades buscan establecer el motivo, los familiares recuerdan a Osmani, quien cumpliría 12 años en marzo, y a Jimmy, quien había cumplido 4 el 20 de septiembre. La familia espera que la investigación permita esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.