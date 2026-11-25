El Comando Sur de Estados Unidos afirmó este miércoles 25 de noviembre que el trabajo conjunto con Guatemala permite interrumpir las operaciones de los carteles del narcotráfico, tras concluir la visita al país de su comandante, el general Francis L. Donovan, quien participó en una jornada de coordinación estratégica en Petén.

El organismo militar estadounidense reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades guatemaltecas para combatir las organizaciones criminales transnacionales que, según señaló, amenazan la estabilidad y la seguridad de la población del continente americano.

“Durante demasiado tiempo, estas redes narcoterroristas han sembrado violencia y envenenado comunidades en todo el continente americano. Juntos, estamos interrumpiendo sus operaciones y construyendo un hemisferio occidental más seguro y protegido”, expresó el Comando Sur.

La institución calificó de productiva la visita de Donovan a Guatemala y reafirmó su respaldo a los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.

Refuerzan cooperación militar en Petén

El ministro de la Defensa Nacional, Henry David Saenz Ramos, y Donovan sostuvieron una jornada de trabajo en Petén, acompañados de sus equipos, como parte de la Coalición Americana contra los Carteles (A3C), alianza multilateral vinculada a la iniciativa Escudo de las Américas.

Según el Ejército de Guatemala, la extensión territorial, la ubicación fronteriza y la riqueza natural de Petén hacen de ese departamento una región estratégica que requiere la presencia permanente del Estado y la coordinación entre instituciones nacionales y socios internacionales.

Durante la jornada, las autoridades militares fortalecieron el diálogo y la planificación conjunta, además de conocer las capacidades y los esfuerzos que se desarrollan en el departamento.

La agenda de trabajo se centró en tres aspectos:

Fortalecer la coordinación estratégica contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional

Desarrollar las capacidades institucionales mediante el entrenamiento, el intercambio de experiencias y la planificación conjunta

Fortalecer la cooperación interinstitucional para mantener acciones coordinadas y permanentes en materia de seguridad

El Ejército señaló que la cooperación con Estados Unidos complementa las operaciones que mantiene en el territorio guatemalteco y contribuye a la modernización y profesionalización de las fuerzas militares.

La institución aseguró que esa cooperación se desarrolla bajo la conducción del Estado de Guatemala, con respeto a la soberanía nacional, la Constitución y las leyes del país.

Ejército revela resultados contra el narcotráfico en el 2026

El Ejército de Guatemala también divulgó los resultados de las operaciones terrestres, aéreas y marítimas contra el narcotráfico durante el 2026, entre los que destacan la incautación de 8 mil 765.42 kilos de cocaína y la erradicación de 5 millones 616 mil 979 arbustos de coca.

La institución castrense informó que durante los últimos tres años ha mantenido operaciones permanentes en tierra, aire y mar, cuyos resultados calificó de históricos.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el Ejército, los resultados correspondientes al 2026 son los siguientes:

8,765.42 kilos de cocaína incautados

kilos de cocaína incautados 5,616,979 arbustos de coca erradicados

arbustos de coca erradicados 2,207,120 matas de marihuana erradicadas

matas de marihuana erradicadas 5 narcolaboratorios destruidos

narcolaboratorios destruidos 1 pista inhabilitada

El Ejército atribuyó estos resultados a las operaciones permanentes de las fuerzas militares para combatir las actividades ilícitas, proteger la soberanía nacional y brindar seguridad a la población guatemalteca.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan has wrapped up a productive trip to Guatemala. The United States stands firmly with our Guatemalan counterparts in the fight against transnational cartels that threaten regional stability and endanger our people. For too long, these narco-terrorist networks have spread violence and poisoned communities across the Americas. Together, we are disrupting their operations and building a safer, more secure Western Hemisphere. @usembassyguate @Ejercito_GT @DeptofWar @WHAAsstSecty @USAenEspanol — U.S. Southern Command (@Southcom) November 25, 2026