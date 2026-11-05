Con pancartas y fotografías de André, familiares exigen justicia por bebé atropellado en Salcajá

Con pancartas y fotografías de André, un bebé de cinco meses que murió atropellado el 24 de diciembre del 2025, familiares del menor se concentraron frente al Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango para exigir avances en el proceso judicial.

La audiencia prevista para el miércoles 4 de noviembre fue suspendida nuevamente y reprogramada para el 20 de enero del 2027, lo que prolonga la espera de la familia cuando está próximo a cumplirse un año del fallecimiento.

El hecho ocurrió en la zona 2 de Salcajá, Quetzaltenango, cuando una camioneta embistió a una madre que caminaba por la acera con la carriola de su hijo. El menor falleció en el lugar y su madre resultó herida.

El proceso se sigue contra María Celeste Gramajo Ovalle, señalada por su presunta responsabilidad en el hecho de tránsito. Según la información compartida durante la cobertura, se investiga si la conductora se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia al momento del atropello. La responsabilidad penal y las circunstancias del incidente deberán establecerse mediante el proceso judicial.

Familia denuncia constantes suspensiones de audiencia

El abogado de la familia, Carlos Martínez, explicó que la diligencia fue suspendida debido a un traslape en la agenda del juzgado. Según indicó, había otra audiencia programada en la que participa una persona privada de libertad, cuya situación también debe resolverse dentro de un plazo razonable.

Aunque reconoció esa circunstancia, cuestionó que no se hubiera fijado una fecha más cercana para atender el caso de André. De acuerdo con la familia y su representación legal, el proceso acumula alrededor de diez reprogramaciones, una situación que consideran perjudicial para el avance de la investigación y la búsqueda de justicia.

Esteycy Ovalle, madre de André, expresa que el dolor por la muerte de su hijo le da fuerzas para continuar exigiendo justicia, pese a las constantes suspensiones de las audiencias. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Madre de André: el dolor que la impulsa a seguir

Esteycy Ovalle, madre del menor, expresó que la pérdida de su hijo continúa afectándola, pero también le da fuerzas para mantener su exigencia de justicia.

“El mismo dolor que hoy siento es el mismo dolor que me da la fuerza para seguir”, manifestó durante la cobertura.

Ovalle esperaba que el caso registrara avances antes del primer aniversario del fallecimiento de André. Sin embargo, lamentó que la nueva suspensión prolongue la incertidumbre y cuestionó la organización de las audiencias, pues señaló que anteriormente también se había aplazado una diligencia por motivos relacionados con la agenda judicial.

La madre también denunció que ha enfrentado otras acciones legales que, según su versión, aumentan la presión emocional sobre su familia. Estas afirmaciones forman parte de su testimonio y no permiten establecer, por sí solas, que exista alguna actuación irregular de la otra parte.

Retrasos judiciales y posibles consecuencias legales

Durante el análisis del caso se abordó la mora judicial y la manera en que las suspensiones reiteradas pueden afectar a las familias que esperan una resolución. Se señaló que, aunque los procedimientos penales contemplan plazos para sus distintas etapas, la acumulación de expedientes y los cambios de agenda pueden prolongar los procesos.

Los retrasos judiciales y la posible aplicación de mecanismos de reducción de penas en casos de homicidio culposo generan cuestionamientos sobre los tiempos de respuesta del sistema de justicia. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También se examinó la posible aplicación de la vía especial de aceptación de cargos, un procedimiento que, cuando se cumplen los requisitos legales, puede permitir una reducción de la pena. Se planteó la preocupación de que este mecanismo pueda utilizarse en casos de homicidio culposo derivados de hechos de tránsito, especialmente cuando las víctimas y sus familiares han esperado durante un período prolongado para obtener una resolución.

No obstante, la aplicación de ese procedimiento dependería de las condiciones legales y de las decisiones judiciales correspondientes. No se ha informado que la sindicada haya solicitado acogerse a esa vía.

Una nueva audiencia prevista para enero del 2027

La familia espera que la diligencia programada para el 20 de enero del 2027 finalmente se lleve a cabo y permita avanzar hacia las siguientes etapas del proceso por homicidio culposo con agravación, según lo indicado por su abogado.

La familia de André espera que la audiencia del 20 de enero del 2027 permita avanzar en el proceso judicial por el atropello ocurrido el 24 de diciembre del 2025 en Salcajá. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Mientras llega esa fecha, la madre de André mantiene su exigencia de justicia por la muerte de su hijo. Para sus familiares, las reiteradas suspensiones no solo representan una demora judicial, sino también la prolongación de una espera marcada por el duelo y la incertidumbre.

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