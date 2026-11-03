Caso Ciudad Peronia: cuatro ligados a proceso por muerte de menor baleado y presunto encubrimiento de su deceso

Un juez ligó a proceso penal a cuatro personas por presuntas irregularidades relacionadas con la muerte de un menor de edad, ocurrida el 28 de julio del 2026 en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva. Según la investigación del Ministerio Público (MP), la víctima falleció por heridas de arma de fuego, pero su deceso habría sido registrado como una muerte por causas naturales, lo que plantea interrogantes sobre un posible intento de ocultar las circunstancias del hecho.

Médico habría alterado la causa de muerte del menor

Entre los sindicados figura René Nicolás Lux Tihuilá, médico y cirujano, quien enfrentará proceso por falsedad ideológica. De acuerdo con las pesquisas, habría consignado información falsa sobre la causa de muerte del menor.

Durante el análisis del caso se destacó la gravedad de una posible alteración del documento médico, tanto por sus consecuencias en la investigación penal como por las responsabilidades éticas que podrían derivarse si se comprueba la acusación.

También quedó ligada a proceso Ana Maritza Barrios Monzón, vinculada laboralmente con la Municipalidad de Villa Nueva, por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, encubrimiento propio y tráfico de influencias.

Por su parte, Marlon Josué Cruz Hernández enfrentará proceso por homicidio culposo y cohecho activo, mientras que Joel López Pérez será investigado por falsedad ideológica y encubrimiento propio.

La presunta alteración de la causa de muerte del menor plantea interrogantes sobre la responsabilidad ética del médico, un posible encubrimiento y la necesidad de esclarecer las circunstancias del hecho. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Investigación busca esclarecer posible encubrimiento

El caso también abre interrogantes sobre por qué se habría consignado una causa de muerte distinta, quiénes participaron en esa decisión y si existió alguna intención de encubrimiento. Durante el análisis se subrayó la importancia de ampliar las diligencias para establecer las circunstancias en las que el menor recibió los disparos, así como las posibles responsabilidades de cada implicado. También se planteó que, de comprobarse una falta profesional, correspondería evaluar las medidas disciplinarias pertinentes en el ámbito médico.

Médico registra contrataciones con el Ministerio de Salud

Según registros de Guatecompras, Lux Tihuilá figura como proveedor del Estado con 17 publicaciones entre el 2011 y el 2026, por un monto acumulado de Q671 mil 92, relacionadas con servicios profesionales en el Ministerio de Salud.

El Ministerio Público investiga por qué la muerte de un menor que presentaba heridas de bala habría sido registrada como natural. Los cuatro sindicados reciben arresto domiciliario mientras continúa el proceso. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Arresto domiciliario y próxima audiencia

El juzgado concedió al MP seis meses para ampliar la investigación y programó la audiencia de etapa intermedia para el 17 de mayo del 2027. Los cuatro sindicados recibieron arresto domiciliario como medida sustitutiva, por lo que enfrentarán el proceso fuera de prisión.

La investigación deberá esclarecer tanto las circunstancias de la muerte del menor como las presuntas irregularidades posteriores, mientras se mantiene la presunción de inocencia de los procesados.

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