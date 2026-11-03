Médico y empleada municipal, ligados a proceso por muerte de menor baleado registrada como natural en Ciudad Peronia

Guatemala

Médico y empleada municipal, ligados a proceso por muerte de menor baleado registrada como natural en Ciudad Peronia

Cuatro personas quedaron ligadas a proceso por presuntas irregularidades para ocultar la muerte violenta de un menor en Ciudad Peronia. Ningún sospechoso fue a prisión preventiva.

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Investigadores de la Policía Nacional Civil custodian a varias personas durante operativos relacionados con la investigación por la muerte de un menor de edad en Ciudad Peronia, Villa Nueva. Las diligencias dejaron cuatro capturados. (Fotos Prensa Libre: PNC)

Las cuatro personas capturadas por presuntas irregularidades relacionadas con la muerte de un menor de edad en Ciudad Peronia quedaron ligadas a proceso penal y recibieron medidas sustitutivas. (Foto Prensa Libre: PNC)

Cuatro personas, entre ellas un médico y una empleada municipal, quedaron ligadas a proceso penal por presuntas irregularidades relacionadas con la muerte de un menor de edad en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.

El Ministerio Público (MP) informó que, después de la audiencia de primera declaración, el juzgado benefició a los cuatro sindicados con medidas sustitutivas, ninguno fue a prisión.

De acuerdo con el MP, los cuatro están vinculados con la muerte de un menor que presentaba heridas de bala. Sin embargo, su fallecimiento habría sido documentado como causas naturales, una de las presuntas irregularidades que investigan.

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¿Por qué delitos quedaron ligados a proceso?

René Nicolás Lux Tihuilá, de 68 años, médico y cirujano, quedó ligado a proceso por falsedad ideológica.

Ana Maritza Barrios Monzón, quien hasta el 30 de septiembre figuraba como paramédico en la nómina de la Municipalidad de Villa Nueva, quedó ligada a proceso por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, encubrimiento propio y tráfico de influencias.

Además, Marlon Josué Cruz Hernandez, de 40 años, quedó ligado a proceso por homicidio culposo y cohecho activo, mientras que Joel López Pérez, de 59 años, enfrentará proceso por falsedad ideológica y encubrimiento propio.

Según el MP, los cuatro fueron beneficiados con medidas sustitutivas y la audiencia de fase intermedia quedó programada para el 17 de mayo del 2027.

EN ESTE MOMENTO

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Investigación por muerte del menor

El caso inició el 28 de julio del 2026, cuando un menor de edad murió por heridas de arma de fuego en Ciudad Peronia, según la información de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con las pesquisas, Lux Tihuilá habría hecho constar que el menor falleció por causas naturales, pero se determinó que la causa de muerte fue por heridas de bala.

La PNC informó, cuando capturaron al medico tenía un antecedente por negación de asistencia económica.

Médico registra contrataciones con el Ministerio de Salud

De acuerdo con los registros de Guatecompras, Lux Tihuilá figura como proveedor del Estado con 17 contratos entre el 2011 y el 2026, por un monto acumulado de Q671 mil 92.

Los registros son por servicios profesionales vinculados al Ministerio de Salud Pública, como médico y cirujano en el Hospital Nacional de Uspantán, médico turnista y médico de consulta en distintos establecimientos de salud.

En el 2026 aparecen dos publicaciones por Q75 mil cada una, relacionadas con servicios profesionales prestados a la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala, área noroccidente.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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