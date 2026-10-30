Investigan muerte de menor por heridas de bala en Ciudad Peronia y capturan a cuatro personas

Cuatro personas fueron capturadas durante ocho allanamientos efectuados por investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), en seguimiento a la muerte de un menor de edad por heridas de arma de fuego, ocurrida el 28 de julio en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.

Las diligencias estuvieron a cargo de investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del MP, quienes efectuaron los operativos en Ciudad Peronia y en la colonia Carabanchel, zona 11 capitalina.

Entre los capturados figura Ana “N”, de 58 años, señalada de tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y encubrimiento propio.

También fue detenido René “N”, de 68 años, por falsedad ideológica. Según la información policial, registra un antecedente por negación de asistencia económica.

Los otros capturados son Joel “N”, de 59 años, señalado de encubrimiento propio y falsedad ideológica, y Marlon “N”, de 40, por homicidio culposo y cohecho activo.

Las órdenes de captura fueron emitidas el 23 de octubre y los cuatro detenidos quedaron a disposición del juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

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