Médico y empleada municipal, entre los capturados por irregularidades en caso de menor fallecido en Ciudad Peronia

Un médico y una empleada de la Municipalidad de Villa Nueva figuran entre las cuatro personas capturadas durante una serie de allanamientos efectuados por investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), como parte de la investigación por la muerte de un menor de edad en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.

Se trata de René Nicolás Lux Tihuilá, de 68 años, médico y cirujano, y Ana María Hernández Lima, de 58, quien hasta el 30 de septiembre pasado aparecía en la nómina de empleados de la Municipalidad de Villa Nueva como auxiliar del Departamento de Cartera de Bancos de la Administración del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), de la Dirección de Catastro y Administración del IUSI.

Según la PNC, Lux Tihuilá fue capturado por el delito de falsedad ideológica, por presuntamente haber hecho constar que el menor de edad murió por causas naturales, aunque se determinó que falleció por heridas de arma de fuego. La institución también informó que registra un antecedente por negación de asistencia económica.

En el caso de Hernández Lima, la orden de captura fue emitida por los delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y encubrimiento propio.

De acuerdo con la información policial, los operativos forman parte de la investigación por la muerte de un menor de edad a causa de heridas de arma de fuego, ocurrida el 28 de julio en Ciudad Peronia.

Otros dos capturados

La PNC también reportó la captura de Joel López Pérez, de 59 años, señalado de encubrimiento propio y falsedad ideológica.

Además, fue capturado Marlon Josué Cruz Hernandéz, de 40 años, por los delitos de homicidio culposo y cohecho activo.

Médico registra contrataciones con el Ministerio de Salud

De acuerdo con los registros de Guatecompras, René Nicolás Lux Tihuilá figura como proveedor del Estado con 17 publicaciones entre el 2011 y el 2026, por un monto acumulado de Q671 mil 92.

Los registros corresponden a servicios profesionales vinculados al Ministerio de Salud Pública, como médico y cirujano en el Hospital Nacional de Uspantán, médico turnista y médico de consulta en distintos establecimientos de salud.

En el 2026 aparecen dos publicaciones por Q75 mil cada una, relacionadas con servicios profesionales prestados a la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala, área noroccidente.