Julio Roberto Pineda García, de profesión abogado, fue ligado a proceso penal por el delito de femicidio, como parte de la investigación por la muerte de Sucely Areli Aguirre Quinteros.

El juzgado resolvió enviar a prisión preventiva al sindicado y otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público (MP) para desarrollar la investigación.

Pineda García es señalado de haber dado muerte a Aguirre Quinteros, trabajadora municipal cuyo cuerpo fue localizado en la zona 19 de la capital el pasado 15 de noviembre.

Las investigaciones del MP y de la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron identificar al sospechoso mediante el análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad.

Cámaras de vigilancia permitieron identificar al sospechoso

La Unidad de Análisis Forense de Video de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), analizó las grabaciones de camaras y permitieron establecer que "la víctima llegó, el día de su desaparición, a un apartamento ubicado en zona 18, en compañía del ahora detenido".

Esas mismas grabaciones revelaron que horas más tarde mostraron al hombre cuando salía del inmueble con el cuerpo de Aguirre Quinteros.

"Las imágenes también evidenciaron que este salió del inmueble cargando el cuerpo de la víctima envuelto en sábanas, las cuales coinciden con las localizadas en la escena del crimen", detalló el MP.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de muerte de Aguirre Quinteros fue asfixia por estrangulamiento.

La hipótesis del ente investigador apunta a que el crimen habría ocurrido en un contexto de relaciones desiguales de poder y violencia contra la víctima.

¿Quién era Sucely Aguirre?

Sucely Areli Aguirre Quinteros era trabajadora municipal y desempeñaba sus labores en la Alcaldía Auxiliar de la zona 7, distrito 1, de la capital.

Según la comuna, entre sus funciones figuraba reportar irregularidades como la instalación de cámaras ilegales, basureros clandestinos y ventas no autorizadas.

También se encargaba de atender y orientar a los vecinos, dar seguimiento a sus solicitudes, efectuar recorridos de campo y apoyar la ejecución de proyectos comunitarios.