Dos trabajadores de la Municipalidad de Guatemala fueron víctimas de hechos de violencia en menos de una semana. Abner Isaí García Monroy, dirigente sindical, resultó herido de bala el 12 de noviembre del 2026, mientras que Sucely Areli Aguirre Quinteros, promotora social, fue localizada muerta el 15 de noviembre en la zona 19 de la capital.

La Municipalidad de Guatemala confirmó que ambas personas trabajaban para la institución y expresó su preocupación por los ataques registrados en el departamento.

La comuna lamentó los hechos de violencia que han afectado a sus empleados y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para esclarecerlos.

Dirigente sindical resulta herido de bala

Abner Isaí García Monroy, de 47 años, resultó herido de bala el 12 de noviembre, las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que unos sujetos le dispararon a García para robarle su motocicleta.

Según un informe de la PNC, el hecho ocurrió alrededor de las 14.40 horas, en la 37 calle y calzada Aguilar Batres, frente a la estación del Transmetro "Javier".

García Monroy manifestó a las autoridades que circulaba en el carril exclusivo del Transmetro, con dirección al Trébol, cuando dos hombres vestidos de negro, que viajaban en una motocicleta Kawasaki verde, lo interceptaron.

De acuerdo con su declaración, los individuos lo despojaron de su motocicleta y le dispararon. Posteriormente, huyeron con dirección al Trébol.

El informe policial señala que García Monroy sufrió una herida de bala en la pierna derecha y fue trasladado a la emergencia del Hospital Ceibal en una unidad de los Bomberos Voluntarios. Al momento de recibir atención, se encontraba estable.

La Municipalidad de Guatemala indicó que García trabaja para la comuna desde el 1 de enero de 2012.

García Monroy ha sido secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Transporte (Sintraemt) y en el 2023 presentó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el alcalde Ricardo Quiñónez Lemus, a quien señaló de abuso de autoridad y desobediencia por no reinstalar a trabajadores despedidos.

En esa oportunidad, el sindicalista denunció el despido de al menos 150 empleados municipales.

Promotora social es localizada muerta en la zona 19

El segundo hecho involucra a Sucely Areli Aguirre Quinteros, de 36 años, cuyo cuerpo fue localizado envuelto en sábanas el 15 de noviembre en la colonia La Florida, zona 19 de la capital.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.

Según los reportes de las autoridades, el cuerpo fue encontrado en la 10a. avenida y 9a. calle de la colonia La Florida.

Aguirre Quinteros había sido reportada como desaparecida el 14 de noviembre y contaba con una alerta Isabel-Claudina, activada el 15 de noviembre.

La Municipalidad de Guatemala informó que Aguirre Quinteros trabajaba para la institución desde el 2 de mayo del 2025, en el puesto de promotora social.

Aguirre era quien reportaba anomalías como la instalación de cámaras ilegales, basureros clandestinos y ventas no autorizadas, entre otras irregularidades, según la comuna.

Funciones principales:

Brindar atención y orientación a los vecinos de su sector Recibir, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes y necesidades de la comunidad Mantener comunicación constante con los vecinos Identificar necesidades, problemáticas y oportunidades de mejora en barrios y colonias Realizar recorridos de campo para conocer las condiciones de los diferentes sectores Apoyar la planificación, organización y ejecución de actividades y proyectos comunitarios Facilitar la comunicación entre los vecinos, la Alcaldía Auxiliar y las dependencias municipales Reportar situaciones que requieran atención de las autoridades municipales

La Municipalidad de Guatemala y la Alcaldía Auxiliar de la Zona 7, Distrito 1, publicaron una esquela en la que lamentaron el fallecimiento de Aguirre Quinteros y expresaron sus condolencias a la familia.

Municipalidad lamenta los hechos de violencia

"La Municipalidad de Guatemala lamenta profundamente los hechos de violencia que han afectado a colaboradores municipales y expresa su solidaridad con sus familias y seres queridos", comentó.

La comuna dijo que estos hechos se suman a la preocupación por el aumento de la violencia y los ataques armados que se han registrado en distintos puntos de la ciudad durante los últimos meses.

"El alcalde Ricardo Quiñónez ya se ha pronunciado públicamente sobre esta situación, haciendo un llamado a las fuerzas de seguridad para que actúen con firmeza y a las autoridades competentes para que esclarezcan estos hechos", añadió.

Agregó que no se puede normalizar que las personas pierdan la vida o sean víctimas de ataques armados las nuestras calles. La seguridad y la tranquilidad de los guatemaltecos deben ser una prioridad.

"Como municipalidad, reiteramos nuestra disposición de colaborar con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de estos hechos. Es fundamental que las investigaciones avancen, se establezcan responsabilidades y se haga justicia", comentó.

Además, dijo que la violencia no distingue entre trabajadores municipales y vecinos. Detrás de cada hecho hay personas, familias y vidas que merecen ser protegidas.