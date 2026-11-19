La pandilla White Fence, también conocida como Cercos Blancos, fue designada como grupo criminal organizado transnacional y terrorista por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante una resolución publicada el 17 de noviembre del 2026. La decisión incluye a las clicas Vatos Locos Kings Sureños y Locos Santo Domingos, así como a otros subgrupos que surjan de esa organización.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), la pandilla mantiene una estructura jerárquica, disciplina interna y mecanismos de control de ingreso y permanencia. Sus integrantes son investigados por actividades relacionadas con extorsiones, amenazas, tráfico de armas y narcomenudeo.

Los informes policiales que describen el funcionamiento de White Fence también identifican a presuntos cabecillas y a otras 17 personas señaladas como integrantes o colaboradores de la organización.

Gerson Eduardo Cardona, “Little White Fence”

Gerson Eduardo Cardona, Little White Fence, es señalado como el máximo cabecilla de White Fence 13. El 7 de agosto del 2026, en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, el MP informó que localizó en la bartolina Cardona, cocaína, una pesa digital, 25 teléfonos celulares y diversos documentos.

El MP informó que los reos fueron señalados por delitos relacionados con comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad y armas de fuego.

Carlos Alberto Parada Rafael, “Tanque”

Otro de los presuntos dirigentes identificados por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de la PNC, es Carlos Alberto Parada Rafael, Tanque, de 27 años.

El informe policial le atribuye el rango de ranflero y señala que cumple condena en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Constitucional, conocido como Pavoncito, en Fraijanes.

Según la documentación, entre sus funciones se encuentran ordenar extorsiones y asesinatos, así como coordinar el traslado de armas de fuego y actividades relacionadas con la distribución de drogas.

Dónde opera White Fence 13

Los informes policiales identifican presencia de la organización en las zonas 16, 17 y 18 de la Ciudad de Guatemala, así como en San Pedro Ayampuc, Santa Catarina Pinula y otros municipios del departamento.

En la zona 18 se mencionan Lomas de Lavarreda, El Limón, Holanda y Juana de Arco.

En la zona 17 figura la colonia El Pinito, mientras que en la zona 16 aparece la colonia Las Vacas.

En San Pedro Ayampuc, las autoridades identifican sectores como Lomas de San José, Río Azul, Las Brisas, La Leyenda y Villas de San Pedro.

En Santa Catarina Pinula se mencionan Santo Domingo Piedra Parada, Cristo Rey y Laguna Bermeja.

Otros documentos también señalan actividad en San Juan Sacatepéquez y Villa Canales.

Según el MP, la pandilla utiliza grafitis con las letras WF para marcar su presencia en determinados territorios.

Los informes policiales describen una expansión durante el período 2025-2026, particularmente hacia la zona 18 capitalina y otros municipios del departamento de Guatemala.

Los seis señalados como sicarios

Además de los presuntos cabecillas, la PNC identifica a seis personas bajo la categoría de sicarios.

1. Marco Tulio Martínez Orellana, alias “Tulio”. Aparece vinculado con sectores de San Pedro Ayampuc, entre ellos Las Brisas.

2. José Luis Rodríguez Calderón, alias “Little One”. Figura se encuentra recluido en Pavoncito y relacionado con la colonia Salud Pública, zona 17.

3. Ever Samayoa y Samayoa, alias “Ever”. También se encuentra en la cárcel Pavoncito. El informe lo vincula con operaciones en San Miguel Petapa, Villa Nueva y San Pedro Ayampuc.

4. Luis Fernando Cuy Oron, alias “Luis”. Figura se encuentra en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón y operan en San Pedro Ayampuc.

5. Neri Gustavo Culajay Arana, alias “Tavo” o “Chuky”. Aparece está en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 y está relacionado con la colonia Juana de Arco.

6. Emerson Danilo García de la Paz, alias “El Danilo”, está en el Preventivo para Varones de la zona 18 y opera en Lomas de San José, San Pedro Ayampuc.

Los 11 identificados como paros o colaboradores

La documentación también contiene los nombres de 11 personas clasificadas como paros o colaboradores.

7. Wilson Joel Espinoza Herrarte, alias “El Máscara”. Figura recluido en Pavoncito y relacionado con la colonia La Leyenda, San Pedro Ayampuc.

8. Álvaro Omar Cabrera López, alias “Enano”. Aparece vinculado con Las Brisas, San Pedro Ayampuc.

9. Luis Miguel Gaitán Cabrera. Está en Pavoncito y se le relaciona con Lomas de San José, San Pedro Ayampuc.

10. Wilson Alberto Morales Hernández. Aparece vinculado con la colonia Las Vacas, zona 16.

11. Néstor Alexander Rodríguez García, alias “Neto”. Están en Pavoncito y está relacionado con Río Azul, carretera a San Pedro Ayampuc.

12. Julio César Gutiérrez Gómez. Se encuentra en el Preventivo de la zona 18 y se le vincula con la colonia Las Vacas, zona 16.

13. Cristian Salvador Villela Morales, alias “Cristian”. Está en Pavoncito y opera en Río Azul, carretera a San Pedro Ayampuc.

14. Wendi Judith Quijano Hernández. Aparece recluida en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, zona 18.

15. Beatriz Adriana Albizúrez Chávez. Figura en el Centro de Orientación Femenino (COF) y se le relaciona con Lomas de Lavarreda, Juana de Arco y San Judas Tadeo.

16. Yansin Natali Paniagua. También aparece en el COF y está vinculada con Río Azul, Juana de Arco y Lomas de Lavarreda.

17. Kevin Estuardo Marroquín Sinay, alias “Kevin”. Está en el Preventivo de la zona 18 y se le relaciona con las colonias Las Vacas, zona 16, y La Palmita, zona 5.

Según la descripción de la estructura presentada por el MP, los paros o colaboradores realizan vigilancia, recogen dinero de extorsiones, alertan sobre la presencia policial y participan en actividades de apoyo a las clicas.