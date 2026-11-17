La Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó este martes 17 de noviembre en el Diario de Centro América que designó a la organización denominada White Fence como grupo criminal organizado transnacional y terrorista.

Según la CSJ, la solicitud fue presentada por la entonces fiscal general mediante un memorial del 14 de mayo del 2026, en el que se identificó que la organización criminal cuenta con una estructura jerárquica, disciplina interna y mecanismos de control de ingreso y pertenencia al grupo.

Según el memorial, el grupo criminal denominado White Fence (Cercos Blancos) surgió en 1930 en territorio estadounidense y expandió sus operaciones a varios países latinoamericanos, entre ellos Guatemala, a consecuencia de las deportaciones masivas de centroamericanos desde Estados Unidos.

El documento señala que esta situación ocasionó que pandilleros se asentaran en diferentes sectores del municipio y departamento de Guatemala y delimitaran su territorio mediante grafitis.

Agrega que los integrantes del grupo criminal adoptaron el número 13 en su nombre original —White Fence 13 (WF13)— y que desde el 2005 se investiga formalmente su actividad delictiva en Guatemala. Las investigaciones han permitido verificar que se asentaron en la zona 18.

También se han expandido a los municipios de San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula.

El Ministerio Público (MP) agregó que, en esos lugares, la pandilla demarca su presencia y control territorial mediante grafitis con las letras "WF" y ejerce violencia para expandir y conservar las áreas geográficas bajo su dominio.

En consecuencia, la CSJ designó a la organización denominada White Fence (WF), también conocida como Cercos Blancos, incluidas las clicas identificadas en el requerimiento como Vatos Locos Kings Sureños y Locos Santo Domingos, así como cualesquiera otros subgrupos que surjan de esa organización o se deriven de ella, como grupo criminal organizado transnacional y terrorista.

El ente investigador indicó que ha recabado medios de investigación con los que se puede determinar que la organización criminal se divide para su funcionamiento, control y presencia en el país.

La organización opera bajo una jerarquía lineal, con obediencia estricta y estatutos de actuación, y está conformada por los siguientes rangos:

Ranflero: máxima autoridad de la clica, normalmente su fundador. Coordina cobros, administra el dinero y planifica asesinatos y otros hechos delictivos.

máxima autoridad de la clica, normalmente su fundador. Coordina cobros, administra el dinero y planifica asesinatos y otros hechos delictivos. Homie brincado: integrante ascendido por su participación en muertes violentas. Apoya la dirección de la pandilla y puede dar órdenes bajo el control del ranflero.

integrante ascendido por su participación en muertes violentas. Apoya la dirección de la pandilla y puede dar órdenes bajo el control del ranflero. Chequeos: transmiten órdenes, supervisan la recolección de extorsiones y participan en la ejecución de muertes.

transmiten órdenes, supervisan la recolección de extorsiones y participan en la ejecución de muertes. Paros y/o colaboradores: realizan vigilancia, recogen el dinero extorsionado, avisan sobre la presencia policial e implantan la extorsión.

Según el memorial del MP, la pandilla White Fence actúa de manera organizada y utiliza la violencia para crear terror en la población guatemalteca y tomar el control de las áreas geográficas donde se asienta.

Sus integrantes utilizan teléfonos móviles para exigir dinero a comerciantes y pilotos de medios de transporte, bajo amenaza de muerte si se niegan a pagar. Los ingresos obtenidos de estas actividades de extorsión sostienen el funcionamiento de la organización y le permiten continuar causando terror en las familias guatemaltecas, según el memorial.

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