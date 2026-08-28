Presunto integrante de pandilla “White Fence” es capturado por casos de extorsión en tres municipios

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal de Delitos contra la Vida y fiscales del Ministerio Público (MP) reportaron la captura de Quilber “N”, de 25 años, alias “Brandon”, presunto integrante de la estructura criminal White Fence 13, “Cerco Blanco”.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 28 de agosto que la detención ocurrió durante un allanamiento en la lotificación San Luis, San Pedro Ayampuc.

La diligencia se efectuó en seguimiento a investigaciones relacionadas con casos de extorsión registrados en San Pedro Ayampuc, Palencia y sectores de las zonas 17, 18 y 25 de la capital.

Según las investigaciones, Quilber “N”, alias “Brandon”, tenía una orden de captura por el delito de portación ilegal de arma de fuego con número de registro alterado o no legalmente marcado.

Durante el operativo, los investigadores también incautaron una motocicleta modelo 2024, placa M163KXQ, la cual, según la PNC, tiene reporte de hurto del 3 de agosto.

Los investigadores también localizaron cocaína, según la PNC.

En febrero del 2025, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del MP dio a conocer que la pandilla denominada White Fence había expandido sus operaciones delictivas en San Pedro Ayampuc y San Juan Sacatepéquez.

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Según indicó el MP en esa oportunidad, White Fence surgió en el 2005 con un pequeño grupo que operaba en Carranza, San Juan Sacatepéquez, pero durante los últimos meses las autoridades habían identificado que la pandilla extendió sus operaciones a San Pedro Ayampuc, a donde se mudaron exmiembros de una estructura criminal de El Salvador llamada “Revolucionarios”.

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