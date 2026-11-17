Liseth Noemí Mazariegos, de 34 años, fiscal encargada del despacho de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), resultó herida de bala este martes 17 de noviembre, durante un ataque armado ocurrido en la 31 avenida y Anillo Periférico, zona 7 de la capital, cuando se dirigía a su trabajo.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), la fiscal se desplazaba en una camioneta gris particular cuando fue interceptada por dos hombres que viajaban en una motocicleta negra.

De acuerdo con la versión de la víctima, los sospechosos vestían ropa negra y llevaban cascos del mismo color. Los hombres habrían intentado despojarla de sus pertenencias y, durante el hecho, le dispararon.

La fiscal sufrió una herida de bala en la pierna izquierda. Después del ataque, los sospechosos huyeron con rumbo a la zona 1, según el reporte policial.

Los Bomberos Voluntarios trasladaron a Mazariegos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde ingresó a las 8.29 horas para recibir atención médica.

La PNC informó que en el lugar del ataque fue localizado un casquillo de arma de fuego.

Ministerio Público condena el ataque

Por medio de un comunicado, el MP expresó su "más enérgico repudio y profunda preocupación" por el ataque contra una de sus fiscales, ocurrido cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

La institución confirmó que Mazariegos recibe atención médica y se encuentra estable.

"Este hecho es grave y constituye una agresión no solo contra una operadora de justicia que garantiza la persecución penal en materia de delitos electorales, sino en contra de todo el sector justicia", manifestó el Ministerio Público.

Según el MP, sujetos que se desplazaban en motocicleta interceptaron el vehículo en el que viajaba la fiscal y le dispararon.

El MP aseguró que desarrolla las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

"El Ministerio Público no se dejará intimidar" y sostuvo que ningún acto de violencia detendrá ni afectará su labor de investigación y persecución penal.

Agregó que, en coordinación con la PNC y sus aliados estratégicos, adopta medidas de seguridad y revisa los protocolos de protección de su personal en todo el país.

✅ Comunicado oficial https://t.co/9NSxyDXzaC — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 17, 2026