Justicia
Jueza Abelina Cruz beneficia a exdiputado vinculado al caso Asalto al Ministerio de Salud y cierra proceso en su contra
La jueza Abelina Cruz Toscano dictó el sobreseimiento a favor del exdiputado Juan Pablo Urrea, vinculado al caso Asalto al Ministerio de Salud.
El exdiputado Juan Pablo Urrea, vinculado al caso Asalto al Ministerio de Salud, obtiene el sobreseimiento del proceso por tráfico de influencias, según la resolución de la jueza Abelina Cruz Toscano. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
La jueza Abelina Cruz Toscano, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D, dictó el sobreseimiento y cerró el proceso a favor del exdiputado Juan Pablo Urrea, señalado por el delito de tráfico de influencias en el caso Asalto al Ministerio de Salud.
La jueza señaló deficiencias en el procedimiento del Ministerio Público (MP), debido a que, en una audiencia anterior, la Fiscalía había solicitado el sobreseimiento, pero ella decretó el cierre provisional del proceso.
En la audiencia de este lunes 16 de noviembre, el MP pidió que el exdiputado fuera enviado a juicio por los hechos señalados. Sin embargo, la jueza consideró que existía una inconsistencia, pues anteriormente la Fiscalía había solicitado cerrar el proceso y ahora pedía que Urrea enfrentara juicio.
Al resolver, Cruz Toscano dictó el sobreseimiento y cerró el proceso contra el exdiputado. También señaló que el caso estaba relacionado con una nota adhesiva (post-it) pegada en un oficio en el que se solicitaba una plaza de trabajo para una persona a quien Urrea afirmó no conocer.
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