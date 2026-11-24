Las grabaciones de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de los últimos momentos de Sucely Areli Aguirre Quinteros, de 36 años, una trabajadora de la Municipalidad de Guatemala que desapareció el 14 de noviembre del 2026 y cuyo cuerpo fue localizado un día después, envuelto en sábanas, en la colonia La Florida, zona 19 de la capital.

La investigación condujo a las autoridades hasta un apartamento en la zona 18 y permitió identificar a un hombre de 49 años, señalado por el Ministerio Público (MP) como sospechoso del femicidio de Aguirre Quinteros, con quien, según la Fiscalía, mantenía una relación sentimental.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) aprehendieron al hombre en el interior de un edificio del MP, en la 15 avenida 15-16, barrio Gerona, zona 1 de la capital, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de femicidio.

Durante la aprehensión, los agentes le incautaron un teléfono celular que será remitido a la Fiscalía de Femicidio.

Lo que revelaron las cámaras de seguridad

La Unidad de Análisis Forense de Video de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), analizó las grabaciones de camaras y permitieron establecer que "la víctima llegó, el día de su desaparición, a un apartamento ubicado en zona 18, en compañía del ahora detenido".

Esas mismas grabaciones revelaron que horas más tarde mostraron al hombre cuando salía del inmueble con el cuerpo de Aguirre Quinteros.

"Las imágenes también evidenciaron que este salió del inmueble cargando el cuerpo de la víctima envuelto en sábanas, las cuales coinciden con las localizadas en la escena del crimen", detalló el MP.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de muerte de Aguirre Quinteros fue asfixia por estrangulamiento.

Los indicios en el apartamento

"En seguimiento a estos hallazgos, se realizó un allanamiento en el apartamento, donde se localizaron manchas que dieron resultado positivo a pruebas de quimioluminiscencia para detectar posibles rastros de sangre", informó el MP.

Mediante declaraciones testimoniales, entrevistas e informes, la Fiscalía estableció indicios de que "la víctima mantenía una relación sentimental con el detenido y que, en un contexto de relaciones desiguales de poder, habría ejercido violencia en su contra, provocándole la muerte".

La desaparición de Sucely Aguirre

Según la alerta Isabel-Claudina, activada el 15 de noviembre, Aguirre Quinteros fue vista por última vez en la 31 avenida C de la colonia Madre Dormida, zona 7 de la capital.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de lona azul, chaleco y gorra con el logotipo de la Municipalidad de Guatemala, zapatos deportivos grises y cincho café oscuro.

Los Bomberos Voluntarios localizaron su cuerpo durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, en la 10a. avenida y 9a. calle de la colonia La Florida. El Inacif confirmó su identidad un día después.

Era promotora social de la Municipalidad de Guatemala

Aguirre Quinteros trabajaba desde el 2 de mayo del 2025 como promotora social en la Alcaldía Auxiliar de la zona 7, distrito 1.

Según la comuna, entre sus funciones figuraba reportar irregularidades como la instalación de cámaras ilegales, basureros clandestinos y ventas no autorizadas.

También se encargaba de atender y orientar a los vecinos, dar seguimiento a sus solicitudes, efectuar recorridos de campo y apoyar la ejecución de proyectos comunitarios.

Funciones principales:

Brindar atención y orientación a los vecinos de su sector Recibir, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes y necesidades de la comunidad Mantener comunicación constante con los vecinos Identificar necesidades, problemáticas y oportunidades de mejora en barrios y colonias Realizar recorridos de campo para conocer las condiciones de los diferentes sectores Apoyar la planificación, organización y ejecución de actividades y proyectos comunitarios Facilitar la comunicación entre los vecinos, la Alcaldía Auxiliar y las dependencias municipales Reportar situaciones que requieran atención de las autoridades municipales

La Municipalidad de Guatemala y la Alcaldía Auxiliar de la Zona 7, Distrito 1, publicaron una esquela en la que lamentaron el fallecimiento de Aguirre Quinteros y expresaron sus condolencias a la familia.