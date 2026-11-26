Dos drones especializados tenderán el primer cable de la Línea 1 del AeroMetro. En la primera semana de febrero de 2027, pilotos certificados de Doppelmayr utilizarán los equipos para colocar una línea guía. Con ella, los ingenieros austriacos llevarán por las torres y estaciones el cable tractor que moverá las 135 cabinas del teleférico urbano en ambos sentidos.

El tendido comenzará cuando estén listos los niveles de abordaje de las cuatro estaciones del tramo entre la Plaza España y El Trébol. Según la actualización del proyecto del 25 de noviembre, tres estaciones ya completaron la instalación electromecánica y avanzan en el montaje de las áreas donde los pasajeros subirán a las cabinas.

Durante una visita a la estación 2, Tecún Umán, la embajadora de Austria ante Guatemala, Bita Rasoulian, destacó la participación de una empresa austriaca en el AeroMetro y señaló que la tecnología debe traducirse en beneficios para la población. “Estamos siempre pensando en los beneficios que podemos aportar aquí en este caso para el pueblo, para la población de Guatemala”, afirmó.

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La diplomática agregó que la colaboración de empresas austriacas en Guatemala también abarca proyectos de reciclaje, medioambiente y conectividad.

¿Qué harán los drones en el AeroMetro?

La instalación comenzará con el cable guía, que es más liviano y se usará de forma temporal. Una vez tendido, el equipo lo conectará al cable tractor para llevarlo a lo largo del recorrido. Cuando este quede en posición, los especialistas unirán sus extremos mediante un empalme para formar el circuito cerrado que permitirá la circulación de las cabinas.

En entrevista con Prensa Libre, Eduardo Aguirre, CEO de CableVía, explicó que apenas tres o cuatro equipos en el mundo se dedican a este tipo de trabajo. “Y andan en todo el mundo colocando y empalmando esos cables”, señaló.

¿Cuánto durará el tendido del cable y qué sigue después?

CableVía compartió el cronograma con este medio y explican que se prevé que el tendido concluya en el mismo febrero de 2027. Una vez instalado y empalmado el cable tractor, seguirá una fase de pruebas de unos dos meses, según explicó Aguirre.

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Durante esa etapa, el personal de Doppelmayr revisará y ajustará los equipos en cada torre y estación para certificar el cable y comprobar el funcionamiento de todo el sistema. Después de eso, el proyecto pasará a la etapa de pruebas y certificación.

La operación comercial de la Línea 1 está prevista para agosto de 2027.

El cable de la Línea 1 ya llegó a Guatemala

El cable tractor ingresó al país por vía marítima y ya fue cargado en la plataforma que lo trasladará al almacén del proyecto, en el sitio donde se ubicará la futura Centra Occidente, en Mixco.

Según la actualización del proyecto, la bobina con el cable pesa unas 60 toneladas, el equivalente aproximado al peso de 40 sedanes medianos de 1.5 toneladas cada uno.

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Antes de la llegada del cable, Aguirre explicó que el traslado requería una plataforma especial y una ruta que tomara en cuenta la capacidad de carga de los puentes. “Pero transportar ese cable, diría yo que es la parte logística más complicada, más que todo esto”, señaló.

¿Cómo avanzan las cuatro estaciones de la Línea 1?

En las estaciones 1, 2 y 4, los equipos electromecánicos ya están instalados y los trabajos se concentran en el nivel de abordaje. En la estación 3, el montaje de esa área comenzará una vez concluida la instalación electromecánica, programada del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2026.