El presidente Bernardo Arévalo anunció este miércoles 25 de noviembre que su gobierno emprenderá acciones para frenar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027, que calificó de “vergonzoso”, aprobado durante la madrugada por el Congreso de la República.

En un video publicado en su cuenta de X, el mandatario expresó su rechazo a las modificaciones que los diputados hicieron a la propuesta del Organismo Ejecutivo y cuestionó los recortes de recursos destinados a educación, salud, seguridad, infraestructura y programas sociales.

“Tomaremos acciones para frenar este presupuesto irresponsable aprobado por una mayoría en el Congreso y seguir trabajando para el bienestar de todos y todas”, manifestó el mandatario.

Arévalo no precisó qué mecanismos utilizará el Organismo Ejecutivo para intentar frenar el presupuesto ni cuándo dará a conocer las medidas anunciadas.

El Congreso aprobó de urgencia nacional, tras más de 15 horas de sesión legislativa, un presupuesto de Q172 mil 420 millones, frente a los Q192 mil millones que había propuesto el Ejecutivo.

Arévalo sostuvo que las modificaciones presupuestarias afectan la continuidad de los programas impulsados durante su administración y cuestionó las prioridades de los legisladores en vísperas de las elecciones generales del 2027.

“Que nadie se equivoque: esto no es un golpe a nuestro gobierno, es un golpe a la gente”, expresó Arévalo.

Arévalo cuestiona recortes a educación, salud y seguridad

Durante su pronunciamiento, el mandatario enumeró varios programas gubernamentales que, según afirmó, podrían verse afectados por las modificaciones aprobadas por el Congreso.

En materia de educación, cuestionó la reducción de recursos destinados al remozamiento de escuelas, la apertura de institutos de educación media y la entrega de equipo tecnológico a estudiantes.

Según Arévalo, durante su administración se han entregado más de 48 mil computadoras a estudiantes como parte de las acciones para mejorar el sistema educativo.

Respecto de la salud pública, señaló que las reducciones presupuestarias afectan los esfuerzos para facilitar el acceso a medicamentos a precios más bajos, acercar los servicios de salud a las comunidades y garantizar el abastecimiento de los centros asistenciales.

También criticó la disminución de recursos para las fuerzas de seguridad, en momentos en que estas desarrollan operaciones contra pandillas y otras estructuras criminales.

Becas, vivienda y apoyo a hogares vulnerables

Otro de los señalamientos del presidente se centró en la reducción de recursos para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), cuya asignación pasó de los Q5 mil 500 millones propuestos por el Ejecutivo a Q2 mil 950 millones.

Arévalo afirmó que, durante los últimos tres años, esa cartera cuadruplicó el apoyo a los hogares más pobres y logró declarar 30 municipios libres de pisos de tierra.

El mandatario también cuestionó que el Fondo Nacional de Becas quedara sin recursos para el próximo ejercicio fiscal.

Indicó que, durante un año, su gobierno otorgó más de mil 200 becas para estudios universitarios y técnicos a jóvenes de distintos puntos del país.

Arévalo señaló que se dejó sin fondos el mecanismo de apoyo para la adquisición de una primera vivienda, mediante el cual, aseguró, se benefició a más de mil 750 familias durante los últimos dos años.

En materia de infraestructura, afirmó que los diputados redujeron más de la mitad de la inversión destinada a expandir la red vial del país, incluidos proyectos de caminos y carreteras para comunidades.

Así quedaron las asignaciones de los ministerios con mayores recortes

Entre las principales reducciones respecto de la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) figuran las siguientes:

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV): pasó de Q10 mil 490 millones a Q5 mil 919 millones, una reducción de Q4 mil 571 millones.

Ministerio de Desarrollo Social (Mides): pasó de Q5 mil 500 millones a Q2 mil 950 millones, una reducción de Q2 mil 550 millones.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS): pasó de Q18 mil 615 millones a Q16 mil 482 millones, una reducción de Q2 mil 133 millones.

Las modificaciones que hicieron los legisladores también incluyeron ajustes en las fuentes de financiamiento del presupuesto y una reducción del endeudamiento previsto por el Ejecutivo.

El monto aprobado para el 2027 representa un incremento del 2.1% respecto del presupuesto vigente del 2026, que asciende a Q168 mil 798 millones.

Más recursos para los Codedes en un año electoral

Mientras se redujeron las asignaciones propuestas para varios ministerios, la Comisión de Finanzas del Congreso aumentó los recursos destinados a los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes).

El dictamen contempló una asignación de Q12 mil 31 millones para estas instancias durante el 2027, distribuidos entre aportes ordinarios y extraordinarios.

El aumento contrasta con los niveles de ejecución presupuestaria registrados durante el actual ejercicio fiscal.

Según datos del Ministerio de Finanzas Públicas, al 24 de noviembre los Codedes habían ejecutado el 34.76% de su presupuesto vigente, equivalente a más de Q5 mil 362 millones, de una asignación superior a los Q15 mil 425 millones.

Si los recursos pendientes de ejecutar se mantienen al cierre del ejercicio fiscal y se incorporan al presupuesto del próximo año, la disponibilidad de fondos para los Codedes podría superar los Q22 mil millones.

El mandatario cuestionó el aumento de las asignaciones en vísperas de las elecciones generales del 2027, mientras se redujeron los recursos para programas gubernamentales que considera prioritarios.

Con información de Urías Gamarro

El Congreso aprobó un presupuesto vergonzoso que representa lo más oscuro de la política, pero como Gobierno no dejaremos de cumplir nuestro compromiso y tomaremos acciones para frenarlo. https://t.co/0KBuzOwxco — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 26, 2026

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