Dos aviones de la aerolínea estadounidense American Airlines se rozaron las alas sin dejar heridos este viernes en la pista de despegue del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA), que presta servicio a Washington D. C., informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El incidente, que ocurrió en medio del tráfico aéreo récord por el feriado del Día de Acción de Gracias, involucró al vuelo AA 2152, con destino a Chicago, y al AA 638, que se dirigía a Dallas-Fort Worth, detalló la FAA en sus redes sociales, en las que anunció una investigación de los hechos.

“El vuelo 638 de American Airlines rozó el ala del vuelo 2152 de American Airlines mientras rodaba para el despegue en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington alrededor de las 17.10 horas (22.10 GMT), hora local, del viernes 27 de noviembre. Por ahora, no se han reportado heridos. La FAA investigará el incidente”, señaló.

La FAA no dio más detalles, pero compartió un artículo del New York Post en el que se citó una grabación del diálogo de uno de los pilotos con la torre de control, según la cual, en el momento del roce, se desconocía si los aviones involucrados, dos Boeing 737, habían chocado.

“Ligeramente pasamos la línea de espera y, desafortunadamente, tuvimos un roce con el avión de American que está detrás... al lado nuestro”, dijo el piloto del AA 638, según informó el New York Post, con base en una grabación obtenida por 7News.

La agencia de aviación estadounidense no emitió ningún aviso para suspender las operaciones en el DCA, situado en el estado de Virginia.

El incidente ocurre apenas dos días después de que un avión McDonnell Douglas MD-11 de FedEx, que operaba el vuelo 910 procedente de Memphis (Tennessee), se saliera de la pista por causas aún no aclaradas en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

La preocupación por los controles aéreos crece desde que, hace dos semanas, la FAA ordenó la suspensión temporal de todos los vuelos en Estados Unidos por fallas en el sistema.

Además, los hechos suceden en medio de un tráfico aéreo récord, con 52 mil vuelos el martes, la mayor cifra en 16 años, según informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien llamó a la temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias el “Super Bowl de los viajes por aire”.

Two American Airlines flights set to take off for Dallas and Chicago clipped their wings at Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) on Friday, according to federal aviation officials. No injuries were reported. https://t.co/4ucOg4l53A — 7News DC (@7NewsDC) November 28, 2026

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