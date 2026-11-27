Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron este viernes 27 de noviembre a William “N”, de 34 años, por su presunta implicación en la muerte de Evelyn Marisol Leiva Madrid, de 46, ocurrida ocho días antes en Mixco.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la captura se efectuó en la zona 0 de San Juan Sacatepéquez, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de femicidio, emitida este viernes por un juzgado de Guatemala.

La aprehensión se produjo como parte del seguimiento a las investigaciones por el ataque armado perpetrado el jueves 19 de noviembre en el bulevar El Pedregal, sector de Tulam Tzu, zona 4 de Mixco.

Leiva Madrid conducía un automóvil Hyundai cuando fue atacada a balazos.

La información policial sobre la captura no precisa cuál habría sido la participación del detenido en el ataque ni el posible móvil del crimen.

Así ocurrió el ataque armado en Mixco

Según la información preliminar, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta atacaron a balazos a Leiva Madrid mientras conducía su automóvil.

Tras recibir los disparos, la mujer perdió el control del vehículo y sufrió un accidente.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y constataron que la víctima había fallecido. Presentaba heridas de bala en el pecho y la cabeza.

El automóvil también tenía perforaciones de bala en la puerta del lado del acompañante.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a la víctima y determinó que la causa de muerte fueron heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Investigan posible relación entre dos ataques

Entre las líneas de investigación que trascendieron tras la muerte de Leiva Madrid figura la posible relación entre el ataque en su contra y otro hecho violento registrado a principios de noviembre en el complejo de bodegas al que se dirigía para trabajar.

El Ministerio Público (MP) efectuó las diligencias en la escena del crimen y buscaba obtener grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

La información divulgada sobre la captura no confirma que exista una conexión entre ambos ataques.

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