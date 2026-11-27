El presidente Bernardo Arévalo anunció este jueves 26 de noviembre que vetará el decreto 32-2026, que contiene el Presupuesto para el 2027 por un monto de Q172 mil millones, debido a que, según afirmó, atenta contra el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía y del país.

Durante la conferencia de prensa, que se efectuó en el Palacio Nacional de la Cultura, y en donde brindaron declaraciones los ministros de Desarrollo Social, Educación, Salud, Comunicaciones y Gobernación, las carteras con más recortes presupuestarios contemplados en dicho decreto, el presidente reconoció que su bancada oficialista negoció el plan de gastos y los acuerdos alcanzados se rompieron en un lapso de 24 horas antes de que la Comisión de Finanzas emitiera el dictamen, la mañana del pasado martes 24 de noviembre.

El presidente dejó claro que los acuerdos que se habían alcanzado durante semanas previas en el Congreso para aprobar de urgencia nacional varias leyes que son de importancia para el Ejecutivo quedaron sin efecto. En total, el Congreso había aprobado cinco decretos de urgencia nacional durante las primeras dos semanas de noviembre, a través de una alianza oficialista que superaba los 107 votos necesarios para agilizar los tramites.

Dos meses de negociaciones

El presidente afirmó que durante los últimos dos meses los diputados que integran la bancada oficial habían logrado acuerdos y consensos con los bloques de oposición para aprobar de urgencia nacional leyes como la del MetroRiel y la de Ciberseguridad, las cuales fueron aprobadas con 134 y 121 votos, respectivamente.

Según el mandatario, estos acuerdos también se preveían para la aprobación del proyecto de Presupuesto para el 2027, que fue presentado en septiembre por Q192 mil millones. En las negociaciones, además de los diputados del bloque oficial, también había participado el Ministerio de Finanzas para lograr la aprobación en los términos que se había solicitado.

“Con el Congreso de la República venía dándose una conversación racional, en donde el Ministerio de Finanzas había estado participando directamente y la bancada Semilla había estado oficiando. Esa era la conversación que había a lo largo de casi dos meses, en varias semanas que se venía discutiendo y se iba avanzando en la identificación de ciertas cuestiones del presupuesto”, explicó el mandatario.

Los acuerdos se rompieron en 24 horas

Arévalo aseguró que esos acuerdos y conversaciones se vinieron abajo en un lapso de 24 horas previas a la presentación del dictamen de la Comisión de Finanzas, durante las cuales los diputados oficialistas le comunicaron que la referida comisión había decidido hacer cambios al proyecto de presupuesto, y eran opuestos a la propuesta que fue presentada en septiembre.

“En término de 24 horas o un poco más nos enteramos de que había una decisión de la Comisión de Finanzas de hacer un dictamen que era totalmente contrario a lo que se había venido discutiendo, que además se mantuvo en secreto a través de una sesión en línea en donde hubo diputados de oposición que salieron diciendo que cómo era eso, que se había aprobado un dictamen sin que se conociera. El proceso fue oscuro e irregular”, aseguró.

Arévalo también justificó la actuación de los diputados del bloque oficial, quienes, aseguró, “le comunicaron lo que estaba sucediendo”, por lo que decidieron retirarse de las conversaciones. También indicó desconocer cuáles fueron los “incentivos” que motivaron a los diputados y a la Comisión de Finanzas para aprobar el dictamen con las reducciones presupuestarias a las carteras y el incremento a los consejos departamentales de desarrollo y oenegés.

“La bancada hizo lo que había que hacer, y en el momento en el que se enteraron de que cerraron la puerta e hicieron este procedimiento, que era anómalo, sin decirle a nadie, por supuesto, se comunicaron y nos contaron, y nos dijeron: ‘Mire, esto está pasando’. No fue un problema de la bancada y de cómo trabajó, fue un problema de los incentivos que se metieron en esas últimas 24 horas y de la Comisión de Finanzas”, señaló Arévalo.

Según el presidente, son los diputados, en especial el presidente de la Comisión de Finanzas, quienes tienen que dar las explicaciones correspondientes para justificar la aprobación de este presupuesto, el cual calificó como “un mamarracho”, con claros intereses políticos y electorales.

Readecuaciones

El presidente indicó que la decisión de vetar el presupuesto para el 2027 se tomó en Consejo de Ministros, durante la mañana del jueves 26 de noviembre. Ante esta situación, el presidente aseguró que dio instrucciones a cada uno de los titulares de las carteras y secretarías para que hagan las evaluaciones y readecuaciones correspondientes a fin de trabajar con los mismos montos que les fueron asignados en el presente año.

“Nosotros estamos listos y hemos ordenado a los ministros que preparen ya la adaptación de sus planes de trabajo al presupuesto 2026 para seguir implementándolo; es, en todo caso, lo que hay que hacer. De todas maneras, a partir del 1 de enero, la analítica que permite que se comience el año —porque no se puede comenzar sin dinero— y se usa siempre lo del presupuesto 2026 y entonces los ministerios ya están haciendo esa adaptación”, indicó.

Preparativos para el veto

Aunque el Congreso aún no ha remitido al Ejecutivo el decreto 32-2026, el presidente aseguró que ya están en marcha los preparativos correspondientes para proceder con el veto del presupuesto aprobado por el Legislativo.

“Nosotros tenemos muy clara cuál es la ruta para proceder con el veto. La argumentación se está preparando. Hay una claridad alrededor de la ruta que hay que agregar desde el punto de vista temporal y la dimensión de los problemas de fondo, de forma, legales y constitucionales que tiene este presupuesto”, indicó Arévalo.

Según el presidente, las argumentaciones que serán enviadas junto con el veto al Congreso pondrán en evidencia los fallos contenidos en el presupuesto aprobado.

“Las razones van a ser tan contundentes que se va a hacer evidente que no se puede pasar por alto nada más alrededor de eso”, concluyó Arévalo.

Sobre el trabajo efectuado por la bancada Semilla y la ruptura de los acuerdos y conversaciones expuestos por el presidente Bernardo Arévalo, se buscó la postura del diputado José Carlos Sanabría, quien participó en los acuerdos para aprobar de urgencia nacional varias leyes de interés del Ejecutivo. Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.